花蓮惡老闆名單曝　未1例1休客運重罰百萬...理想大地也上榜

▲花蓮統計今年1月至10月違反勞動基準法裁罰結果，其中以「未依法給付加班費」最多，佔22.9%。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府社會處統計今年1月至10月違反勞動基準法裁罰結果，共有 54家事業單位受裁處，總計裁罰金額達新台幣394萬元。其中以「未依法給付加班費」最多，佔22.9%，其次為「薪資未全額給付」，佔12.5%，第三為「連續出勤逾六日，未給予一例一休」，佔10.4%。

罰鍰金額最高的前三家業者依序為：花蓮汽車客運股份有限公司100萬元、理想大地股份有限公司21萬元及聯安保全股份有限公司19萬。其中花蓮汽車客運因多次使勞工連續出勤7天以上，未依法給予一例一休，遭重罰100萬元。

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花蓮縣長徐榛蔚呼籲，勞動人口為花蓮縣的基石，業者應確實遵守勞動基準法相關的規範，善盡照顧勞工責任，勿使勞工權益受損；社會處將定期於社會處的網站，公布違反勞動基準法業者的名單，以警惕事業單位及供勞工朋友作為求職參考。

配合勞動部「違反勞動基準法裁處罰鍰共通性原則」的修正，花蓮縣政府於今年11月3日修正「花蓮縣政府處理違反勞動基準法案件統一裁罰基準」，針對上市（櫃）公司、國內資本額或國內營運資金超過一億元之事業單位及信用合作社，若3年內違反《勞基法》關於工時、薪資等規定，裁罰金額將從原先最低額2萬元調整到5萬元起跳，並得審酌事業單位規模、違規次數及違法情節加重罰鍰至法定最高額之二分之一（即150萬元）。上述事業單位因已具備專責人員辦理法遵事宜之規模，對於勞工權益保障即應課以較高標準的要求，以善盡企業社會責任。

花蓮縣政府社會處陳加富處長表示，為加強落實企業勞動法令知能及對於勞動基準法認知，協助本縣事業單位恪遵法令義務，減少因不諳法令而致衍生的勞資爭議，縣府社會處除每年辦理勞動法令相關宣導會，亦持續推動「勞動條件落實法遵實施計畫（簡稱法遵訪視）」，協助企業採取適法可行的工時安排及說明各項勞動法令輔導，避免企業因不熟悉法令而受罰。

自112年1月1日起，每月基本工資由25,250元調整至26,400元；每小時基本工資由168元調整至176元。勞動基準法為規定勞動條件最低標準，勞雇雙方得自由議定工資，但所議定之工資不得低於基本工資，若雇主有違法，將受罰鍰2萬元至100萬元裁處，請各事業單位及早做好準備，以符合規定，避免觸法受罰。