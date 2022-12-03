麥當勞換「內用飲料杯」了！最新造型曝光　業者證實：門市將逐步轉換

▲針對內用飲料，台灣麥當勞將逐步轉換可清洗、重複使用的「內用杯」。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者周姈姈／台北報導

全民環保意識提升，12/1起台北市飲料店禁用一次性塑膠杯，而近日就有網友至麥當勞點餐內用，發現內用飲料杯跟外帶杯不太一樣，不確定是否能像外帶杯一樣帶走、可否重複使用，對此，台灣麥當勞表示，為進一步減少廢棄物，針對內用飲料將逐步轉換使用可清洗、重複使用的內用杯。

根據本站報導《麥當勞又換飲料杯了！店員證實「不能帶走」：明年陸續引進》，就有網友在Dcard拍照發文，表示近日到台北市新生南路麥當勞點餐內用，發現飲料杯跟外帶杯不太一樣，「來的時候就沒有蓋子，杯子材質也是塑膠感，但厚很多，不會像外帶杯一樣會軟掉…」好奇詢問能否跟外帶杯一樣帶走，直到離開時他才看到店內設有內用杯回收區，但他依舊不確定能否重複使用。

貼文一出馬上釣出許多麥當勞員工答覆，「這是內用杯，沒有蓋子啦用完要還給餐廳」「之後麥當勞都會改成內用杯以及外帶杯可以做選擇！內用杯就是由我們內部清洗重複使用」。

對此，台灣麥當勞回應「為更進一步減少一次性廢棄物，針對內用飲料，將逐步轉換，用可清洗、重複使用的內用杯盛裝。10月下旬並以台北新生餐廳，為首家測試內用杯的餐廳，敬請消費者支持並給予回饋，讓我們有機會做得更好，並透過與時俱進的用餐體驗，一起減廢，共同為環保盡一份心力。」

▲麥當勞最新內用杯造型曝光，由右至左分別是大杯、中杯、小杯冷飲杯，黃色的是熱飲杯。（圖／麥當勞提供，下同）

▲內用杯可清洗重複使用。



▲麥當勞內用杯材質、清潔說明。

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！

►手刀搶購150抽衛生紙！一次買6串超優惠「1包只要11元」！