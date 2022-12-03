　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

南投市1.5萬噸垃圾山又自燃　濃煙狂竄...民眾罵：不用蓋焚化爐了

記者高堂堯／南投報導

南投縣缺乏焚化爐而導致垃圾堆置問題嚴重，南投市垃圾暫置場目前堆放達1.5萬噸垃圾山，今天清晨5時許竟又疑因沼氣自燃發生大火，火光濃煙四竄；消防局獲報後派出人車全力灌救，但預估要延燒數日才能完全撲滅，但隨濃煙散發的惡臭已引發地方民眾抱怨連連，在社群上大酸：「這樣就不用蓋焚化爐了，蒸蚌（真棒）！」

▲消防隊和南投市清潔隊合力控制垃圾暫置場火勢。（圖／南投市公所提供）

▲消防隊和南投市清潔隊合力控制垃圾暫置場火勢。（圖／南投市公所提供）

南投縣消防局指出，清晨5時16分左右接獲通報，得知南投市垃圾掩埋場發生火警，派出第一大隊、中興分隊、南投分隊、名間分隊、草屯分隊等單位警義消30人和5車，前往射水將火苗撲滅、降溫；而今天南投地區平均空氣品質其實不錯，環保署監測數據維持在「綠色」的良好等級，因此火光和濃煙憑空從八卦山麓竄出，包括國道3號高架橋上、名間鄉等地都能明顯看到橫空煙柱，引發民眾側目、憂心討論。

▲南投市垃圾掩埋場再起大火，消防隊出動灌救中。（圖／翻攝南投縣議員當選人林儒暘臉書）

▲南投市垃圾掩埋場再起大火，消防隊出動灌救中。（圖／翻攝南投縣議員當選人林儒暘臉書）

南投市公所表示，清潔隊則出動3部挖土機、隊員20人，迅速開闢防火線，控制火勢；目前已將火場燃燒面積初步控制在500平方公尺，後續將由清潔隊配合消防局持續進行滅火，期望儘快撲滅火勢。

市公所說明，南投市清潔隊目前現場暫置垃圾約1萬5000公噸，打包區1萬7000公噸，近2年來一直積極要求縣府環保局協助清運，但南投市日產出60公噸垃圾，清運能量卻不足十分之一；縣府於今年9月開始積極增加轉運量，目前月約可以外運3000噸垃圾，不幸今日凌晨又不明原因起火，目前火勢已經控制，初步起火原因疑似垃圾堆積產生自燃，實際原因待消防局鑑識判斷。

市公所清潔隊呼籲民眾一定要做好垃圾分類，避免將電池、打火機、瓦斯罐等物品混入一般垃圾，否則將造成垃圾易燃，危及環境及相關工作人員安危；縣府環保局也表示會積極搶救火場、撲滅火勢，後續會持續加強轉運能量，儘速去化垃圾，避免類似情況再發生。

►雅詩蘭黛唇膏激殺2折還買一送一！口罩解封快補貨

►「最凍天氣」三花發熱衣/毛巾襪$49up

ET快訊
訂600元Uber Eats晚餐　「熊貓外送員」拿去吃光了
爆乳妹「比基尼應援」！卡達球迷狂盯她胸前2球　竟還偷拍
去日本買鮮乳「旅日達人也選錯」！　糗喊：現在才知道
孟耿如突潰堤認「身心俱疲」！　隱忍黃子佼1個性
身分證「3碼中2碼」　星級飯店下殺2.2折
新北搶劫犯獄中來信道謝！警欣慰拆信　看完拳頭硬了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

彰化人注意！路口狂增12處科技執法　12／8開罰「地點全曝光」

爆紅神曲真實上演！男偷拍女同事洗澡　傳訊求啪：就一次就好

她Uber Eats訂600元晚餐　「熊貓外送員」拿去吃光...超扯理由曝

快訊／台南觀海橋下驚見浮屍！全身腫脹疑「死亡逾2天」　身分待查

計程車違規左轉被撞「270度側翻」　妙齡女車頭粉碎...180度迴轉

倉庫旁雜物堆竄火　民眾滅不掉！金門警消出動7車16人救援

超大膽竊賊！偷完錢+手機「理完頭髮才走」　躲超商數錢被逮

交叉路口驚魂…女騎士遭小貨車猛撞　超恐怖「噴飛瞬間」全都錄

南投市1.5萬噸垃圾山又自燃　濃煙狂竄...民眾罵：不用蓋焚化爐了

養眼的來了！「2023新竹消防猛男月曆」限量千份　只抽不賣

藍武士擊沉無敵艦隊！　日本2比1逆轉勝西班牙

自撞畫面曝！插號誌上台74　「台中→彰化」桿子下落不明

自動轉帳金紙給靈界　快速摩擦像點鈔聲XD

騎士「義肢脫落」掉路中　暖司機下車撿起幫裝回！

他見前車底盤「掉出貓咪」　不顧赤腳！急衝下車救援

不吃泡麵調料包的「蔥」 戳洞＋搖晃瞬間完美分離

小球迷衝破保鑣找C羅討抱抱　他暖牽小手+蹲下簽名超寵粉

魔獸學中文「帳單念帳呆」　店員聽懂他開心到搖擺！

許維恩回應假包風波「不好的示範」　曝跟前任還有聯絡：王家梁都知道！

白紙運動延燒「小粉紅覺醒」　陸女哭喊：我們有人權嗎？

彰化人注意！路口狂增12處科技執法　12／8開罰「地點全曝光」

爆紅神曲真實上演！男偷拍女同事洗澡　傳訊求啪：就一次就好

她Uber Eats訂600元晚餐　「熊貓外送員」拿去吃光...超扯理由曝

快訊／台南觀海橋下驚見浮屍！全身腫脹疑「死亡逾2天」　身分待查

計程車違規左轉被撞「270度側翻」　妙齡女車頭粉碎...180度迴轉

倉庫旁雜物堆竄火　民眾滅不掉！金門警消出動7車16人救援

超大膽竊賊！偷完錢+手機「理完頭髮才走」　躲超商數錢被逮

交叉路口驚魂…女騎士遭小貨車猛撞　超恐怖「噴飛瞬間」全都錄

南投市1.5萬噸垃圾山又自燃　濃煙狂竄...民眾罵：不用蓋焚化爐了

養眼的來了！「2023新竹消防猛男月曆」限量千份　只抽不賣

鄭文燦論文抄襲道歉了！　朱立倫嘆：很遺憾，也覺得滿丟臉

彰化人注意！路口狂增12處科技執法　12／8開罰「地點全曝光」

鄭文燦論文爆抄襲　柯文哲指「老師有問題」籲台大別再混過去

麥當勞換「內用飲料杯」了！業者證實：門市將逐步轉換

紐約開520萬高薪徵「嗜血殺手」！　要懂如何大規模屠殺

爆紅神曲真實上演！男偷拍女同事洗澡　傳訊求啪：就一次就好

她Uber Eats訂600元晚餐　「熊貓外送員」拿去吃光...超扯理由曝

千人雨中排隊！搶拿白沙屯媽祖萬份月曆　信徒漏夜守候拿到笑嗨嗨

挑戰高端皮卡車市場！福特推歐洲專屬Ranger旗艦車型Platinum

快訊／台南觀海橋下驚見浮屍！全身腫脹疑「死亡逾2天」　身分待查

長頸鹿鑽進車討食物吃　狂情侶關窗夾頭玻璃大爆裂

社會熱門新聞

嘉明湖山難奇談！　清大生「握拳端坐」冰冷湖底

桃園2歲男童墜8F亡！媽出門20分鐘釀悲劇

狼醫性侵懷孕大姪女　騎乘小姪女被撞見

車插號誌桿飆台74　撞擊瞬間曝光

檢方將提當選無效　彰化45名當選人恐栽跟斗　

快訊／屏東男被小貨車撞飛　當場死亡

他拒檢沿路闖「警員3槍逼停」　他衝撞臨檢站原因曝

屏東1投票所被爆少發村長選票　屏東縣選委會回應了

搶劫犯獄中來信道謝　警讀完拳頭硬了！

想多點奶粉錢…新北25歲警偷3萬被逮下場曝

台74線1車連撞等停紅燈7車　1人頭胸挫傷

北大武山登山客步道滑倒　無生命跡象被尋獲

桃園再爆賄選案　檢察官將提起當選無效之訴

聯發科工程師寒舍艾美游泳亡　家屬心痛控9人

更多熱門

相關新聞

倉庫旁雜物堆竄火！金門警消出動16人救援

倉庫旁雜物堆竄火！金門警消出動16人救援

金門縣消防局今(3日)上午8時20分接獲通報，金城鎮金門城一處民宅附近發生廢棄物火警，因天氣乾燥，且民眾第一時間無法自行滅火，導致現場雜物延燒，火勢變大，一度險波及鄰近一處倉庫。警消出動7車16人前往救災，初估燃燒面積5平方公尺，火勢在3分鐘內便獲得控制、26分鐘內殘火處理完畢，現場無人員傷亡。

41歲男受檢謊報兒子身分「我89年次」　警傻眼

41歲男受檢謊報兒子身分「我89年次」　警傻眼

C羅曝退場時遭南韓球員「羞辱」

C羅曝退場時遭南韓球員「羞辱」

快訊／屏東男被小貨車撞飛　當場死亡

快訊／屏東男被小貨車撞飛　當場死亡

7歲童吃小黃瓜噎住　媽媽兩下子神解圍

7歲童吃小黃瓜噎住　媽媽兩下子神解圍

關鍵字：

垃圾山沼氣自燃火警影音

讀者迴響

熱門新聞

賓士女違停被按喇叭！後車見下一幕超愧疚

拜完月老！她被心儀男嗆噁心　過來人喊準

C羅曝退場時遭南韓球員「羞辱」

麥當勞又換飲料杯了！店員證實：不能帶走

高嘉瑜「抓戰犯」！史書華：我們被打成側翼

嘉明湖山難奇談！　清大生「握拳端坐」冰冷湖底

監獄主管「搞大受刑人肚子」結局傻眼

小情緒？吳怡農不甩記者「這一題」連3問　扭頭請其他媒體提問

大腸癌8徵兆曝　有症狀已中晚期

命中帶財、最旺夫的3大星座女

睽違12年晉級！南韓2比1葡萄牙

葡萄牙今晚尬南韓！運彩最高賠率500　30歲男砸8萬車拚

民進黨魁大黑馬！　大老力推「林飛帆」

日本人赴台餐廳喝水秒吐：這很噁

壽星住飯店3天2夜每人736元送早餐

更多

最夯影音

更多
藍武士擊沉無敵艦隊！　日本2比1逆轉勝西班牙

藍武士擊沉無敵艦隊！　日本2比1逆轉勝西班牙
自撞畫面曝！插號誌上台74　「台中→彰化」桿子下落不明

自撞畫面曝！插號誌上台74　「台中→彰化」桿子下落不明

自動轉帳金紙給靈界　快速摩擦像點鈔聲XD

自動轉帳金紙給靈界　快速摩擦像點鈔聲XD

騎士「義肢脫落」掉路中　暖司機下車撿起幫裝回！

騎士「義肢脫落」掉路中　暖司機下車撿起幫裝回！

他見前車底盤「掉出貓咪」　不顧赤腳！急衝下車救援

他見前車底盤「掉出貓咪」　不顧赤腳！急衝下車救援

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面