南投市1.5萬噸垃圾山又自燃　濃煙狂竄...民眾罵：不用蓋焚化爐了

記者高堂堯／南投報導

南投縣缺乏焚化爐而導致垃圾堆置問題嚴重，南投市垃圾暫置場目前堆放達1.5萬噸垃圾山，今天清晨5時許竟又疑因沼氣自燃發生大火，火光濃煙四竄；消防局獲報後派出人車全力灌救，但預估要延燒數日才能完全撲滅，但隨濃煙散發的惡臭已引發地方民眾抱怨連連，在社群上大酸：「這樣就不用蓋焚化爐了，蒸蚌（真棒）！」

▲消防隊和南投市清潔隊合力控制垃圾暫置場火勢。（圖／南投市公所提供）

南投縣消防局指出，清晨5時16分左右接獲通報，得知南投市垃圾掩埋場發生火警，派出第一大隊、中興分隊、南投分隊、名間分隊、草屯分隊等單位警義消30人和5車，前往射水將火苗撲滅、降溫；而今天南投地區平均空氣品質其實不錯，環保署監測數據維持在「綠色」的良好等級，因此火光和濃煙憑空從八卦山麓竄出，包括國道3號高架橋上、名間鄉等地都能明顯看到橫空煙柱，引發民眾側目、憂心討論。

▲南投市垃圾掩埋場再起大火，消防隊出動灌救中。（圖／翻攝南投縣議員當選人林儒暘臉書）

南投市公所表示，清潔隊則出動3部挖土機、隊員20人，迅速開闢防火線，控制火勢；目前已將火場燃燒面積初步控制在500平方公尺，後續將由清潔隊配合消防局持續進行滅火，期望儘快撲滅火勢。

市公所說明，南投市清潔隊目前現場暫置垃圾約1萬5000公噸，打包區1萬7000公噸，近2年來一直積極要求縣府環保局協助清運，但南投市日產出60公噸垃圾，清運能量卻不足十分之一；縣府於今年9月開始積極增加轉運量，目前月約可以外運3000噸垃圾，不幸今日凌晨又不明原因起火，目前火勢已經控制，初步起火原因疑似垃圾堆積產生自燃，實際原因待消防局鑑識判斷。



市公所清潔隊呼籲民眾一定要做好垃圾分類，避免將電池、打火機、瓦斯罐等物品混入一般垃圾，否則將造成垃圾易燃，危及環境及相關工作人員安危；縣府環保局也表示會積極搶救火場、撲滅火勢，後續會持續加強轉運能量，儘速去化垃圾，避免類似情況再發生。