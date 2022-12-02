8年級新北原民議員傳喜訊！　情定《斯卡羅》演員

▲新北原民議員馬見傳喜訊！情定《斯卡羅》演員吳湘純。（圖／馬見提供）

記者戴上容／新北報導

九合一大選剛結束，成功連任的新北市山地原住民議員馬見，本月10日將結婚成為人夫，圈內好人緣的馬見，防疫期間曾擔任召集人集合議員為公益開唱MV，其妻吳湘純是知名影劇《斯卡羅》中演員，是排灣族，政壇人士認為，泰雅族、阿美族背景的馬見結婚後，有助於擴大爭取原住民選票。

30歲的山地原住民議員馬見，4年前以無黨籍當選後成為新科議員加入無黨團結聯盟，他問政相當積極，曾在市議會總質詢時，質詢市長侯友宜整整1小時。另，好人緣的他曾在防疫期間擔任召集人，集合議員為公益開唱、拍MV，齊心抗疫，多次上益智性節目打知名度。

這次選舉，新北市山地原住民議員中4人搶1席，馬見以無黨團結聯盟參選擊敗國民黨、民眾黨候選人成功連任。大選才剛結束兩天就傳出喜訊，馬見與妻子吳湘純將於本月10日將在烏來立體停車場辦婚宴。

馬見的準新娘吳湘純是《斯卡羅》中演員，漂亮又有氣質，不僅從事繪畫，還經營個人設計工作室，兩人交往1年多，決定走入婚姻殿堂。防疫期間，吳湘純曾發起免費為醫護人員畫似顏繪行動，希望能藉由自己的力量，為他們加油打氣，獲得許多好評。

▲馬見喜帖曝光。（圖／記者戴上容翻攝）