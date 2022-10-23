　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

《斯卡羅》拿最佳戲劇！PTT「點名1劇」最可惜：女主連入圍都沒有

▲▼茶金-温昇豪 連俞涵 。（圖／華視提供）

▲連俞涵在《茶金》擔綱女主角，演技獲好評。（圖／華視提供）

記者施怡妏／綜合報導

第57屆金鐘獎「戲劇類」頒獎典禮昨（22）日舉辦，本屆台劇大爆發，競爭十分激烈，金鐘最大獎，最佳戲劇節目獎為《斯卡羅》，有人恭喜，但也有網友表示，《茶金》居然沒有拿到最佳戲劇節目，比起《斯卡羅》，《茶金》溫柔爾雅又頗有韻味，不少網友也在貼文底下感嘆「茶金是真的可惜了」。

有網友在PTT發文，「看完金鐘獎覺得難過」，今年的最佳戲劇節目頒給《斯卡羅》，但他認為，該劇剪輯時間線混亂，「衷愛歷史劇的我都吞不下去，很勉強才看完」，沒想到卻得到今年金鐘獎戲劇類的最高評價。

[廣告]請繼續往下閱讀...

相較之下，他更喜歡時代劇《茶金》，「讓人感覺細水長流、溫柔爾雅又頗有韻味的劇，在我內心得到很高的評價」，結果《茶金》在金鐘獎大陪榜，女主角連俞涵甚至連入圍都沒有，「超級失望」，但他對於今年的最佳女主角非常認同，「謝盈萱能得女主真是實至名歸，不愧是金鐘最高潮」。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲網友認為茶金很可惜。（圖／翻攝自PTT）

貼文曝光，許多網友也替《茶金》感到可惜，「茶金一直都不溫不火，懂的人自然懂」、「為茶金可惜」、「茶金可惜+1，已經不看台劇很多年了，茶金是唯一例外」、「茶金越看越好看」、「茶金講故事的水準比斯高三級吧」、「茶金好看又附時代歷史意義」、「茶金好看，看完很想了解客家文化」、「茶金至少能讓人把故事看完」。

事實上，9月公布57屆金鐘獎入圍名單時，就有不少網友替《茶金》女主角連俞涵叫屈，「茶金沒女主」、「茶金沒女主太誇張了吧」、「連俞涵真的超級大的遺珠」、「連俞涵沒入圍真的誇張」、「還我連俞涵」、「茶金只有女主角沒入圍，其他全都有」。而茶金今年入圍16項，最後只拿下戲劇類節目剪輯獎，以及戲劇節目女配角獎。

ETtoday開箱雲好康報報！內有優惠折扣碼

►每天一包超享瘦！「萬歲牌堅果」小包裝控制熱量　減重效果UP

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

►「佳麗寶ALLIE防曬乳」699元買1送1！秋冬更要做好防曬

►台灣正港「荔枝蜂蜜」！睡前喝1杯燃燒脂肪　買再送蜂膠手工皂

►妙管家洗衣精4000g「4瓶只要399」！添加植物茶樹油　抗菌100%

►連2年銷售第一！泰山推「強氣泡水」越喝越消暑　1瓶只要16元

►化妝助攻神器！LED高清日光化妝鏡1280元

ET快訊
好市多CEO證實了！　標價出現「1符號」快買
北市轎車撞休旅車　無辜外送員「待轉被撞死」
最佳戲劇大遺珠！網「點名1劇」最可惜：女主連入圍都沒
《營業中》客人問「不是說有藝人」　炎亞綸：我綽號汪東城
楊謹華達標「拿獎2標準」還是輸！　他揭投票內幕
人妻自爆偷吃遊戲實況主！　2人親暱照PO粉專
世界紀錄被疑造假！　「登山女神」曾格爾道歉回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

好市多CEO證實了！　標價上出現「1符號」快買

《斯卡羅》拿最佳戲劇！PTT「點名1劇」最可惜：女主連入圍都沒有

媽媽出軌背叛爸爸！妹子心疼嘆1句　網見內幕：別束縛她

新冠肺炎年底前改為第四類傳染病？　薛瑞元：未達標準

「在此先致歉！」被質疑登山紀錄造假　曾格爾發長文回應了

漫畫家畫「金鐘最高潮瞬間」！謝盈萱NG被網讚：根本陳嘉玲本人

12歲以下累計37死！4個月大男嬰「高燒40度2天」敗血症不治

連續4天病例數低於4萬例！羅一鈞：近期可望脫離高原期

到金門大橋看美景！鴻華「國人研發」Model T電巴交車試營運

快訊／今增65死、本土+35322！4個月大男嬰敗血症死亡

膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合

黃子佼1分險勝小S：就是贏了！　送孟耿如驚喜「比Lulu愛馬仕貴」

金鐘57／艾成.明金成.朱俐靜突現大銀幕　邵雨薇.温昇豪全哭了

謝盈萱《四樓的天堂》封視后　上台謝成《俗女》...逼出Fxxk

金鐘57／炎亞綸「中韓英」三聲道超流利　同台韓《第六感》PD...問出送命題XD

具俊曄：我的小姨子是最美der　小S揪「下次穿一樣的禮服」

吳宗憲虧Lulu得獎：我讓妳委屈了！　駁斥不敬業反嗆「拿納稅人錢拍戲」

讓寶寶自己睡在戶外！　滿是嬰兒車的丹麥街頭

又男生？爸見褲裝臉超尬　老婆拿出小裙子他秒燦笑

小S「紅毯第一尖」VS蔡尚樺大爆乳　帥哥超多..還引發「Lulu送包之亂」

好市多CEO證實了！　標價上出現「1符號」快買

《斯卡羅》拿最佳戲劇！PTT「點名1劇」最可惜：女主連入圍都沒有

媽媽出軌背叛爸爸！妹子心疼嘆1句　網見內幕：別束縛她

新冠肺炎年底前改為第四類傳染病？　薛瑞元：未達標準

「在此先致歉！」被質疑登山紀錄造假　曾格爾發長文回應了

漫畫家畫「金鐘最高潮瞬間」！謝盈萱NG被網讚：根本陳嘉玲本人

12歲以下累計37死！4個月大男嬰「高燒40度2天」敗血症不治

連續4天病例數低於4萬例！羅一鈞：近期可望脫離高原期

到金門大橋看美景！鴻華「國人研發」Model T電巴交車試營運

快訊／今增65死、本土+35322！4個月大男嬰敗血症死亡

高雄輕軌成圓一波三折　在地不堪交通壅塞「許願停工」

新北三芝電動公車「充電中突起火」　2輛燒到只剩車架

好市多CEO證實了！　標價上出現「1符號」快買

文青質感裝潢！高雄超夯網美級鴨蓋飯　無骨溫體鴨軟嫩多汁太下飯

堤外有人車不關水門？　柯文哲：只靠陳時中指揮「早就不知死多少人」

MotoGP／杜卡迪距離世界冠軍「真的只差1步」！馬來西亞站最速報

北市轎車撞休旅車　待轉格機車遭波及噴飛！無辜外送員不治

辣模「里唯」化身超級助選員　替父親徐定禎和友軍輔選　

規劃「圍台軍演」基礎　中共新任軍委副主席「長期服役台海前線」

蔡英文嘉義縣市趕場輔選　推薦李俊俋「4年拚13年」

3歲女娃森77麻麻拿飲料息怒　複雜「內心戲」網友笑：萌翻了

生活熱門新聞

和女同事上床！女友原諒「我不介意」　他嚇傻

桃花、貴人都來了　4星座年底前逆轉勝

《華燈》11項全槓龜！鄉民點「最大敗筆」

發燒卻都快篩陰　醫揭3種可能

金鐘獎最意外的片段？鄉民點名「這幕」驚呆

快訊／大雨來了　1縣市防雷擊強風

「政府沒逼你打」　醫：批評高端的人是不是忘記？

高中生乾燒火鍋　惡整店員笑翻

好市多驚見「疊疊樂」　一張照掀素養大戰

防致災降雨！　越晚越冷、最低溫時間曝

低溫下探16度！下週末再迎強降雨

「點20個麵包」鑽外送優惠漏洞　店家開大絕反制

外甥來家裡玩突安靜！他見絕望一幕崩潰

被廖老大嫌「最難喝的飲料」開幕排爆！他讚好喝

更多熱門

相關新聞

楊謹華槓龜「最大弱點」曝！達標拿獎2標準還是輸

楊謹華槓龜「最大弱點」曝！達標拿獎2標準還是輸

楊謹華《華燈初上》蘇媽媽一角再創經典角色，強勢入圍金鐘獎視后，最後因為輸謝盈萱1票，連續7次和視后擦身而過，雖然她表示「拍戲也不是為了獎項」，但仍有許多網友替她抱不平。對此，曾任金鐘評審的《斯卡羅》導演曹瑞原認為，楊謹華一直沒有得獎只能說是「運氣問題」，強調要能得獎，必須具備「2大要素」，而楊謹華其實早在《一把青》就達到了。

曾寶儀金鐘主持6大亮點！幽默暖心+自砍5分鐘控場

曾寶儀金鐘主持6大亮點！幽默暖心+自砍5分鐘控場

超真實女星！劉品言坐階梯嗑泡麵

超真實女星！劉品言坐階梯嗑泡麵

快訊／謝盈萱台上爆粗口落淚道歉了！

快訊／謝盈萱台上爆粗口落淚道歉了！

《黑澀會》仔仔奪迷你視后慶功宴KISS程予希

《黑澀會》仔仔奪迷你視后慶功宴KISS程予希

關鍵字：

金鐘獎斯卡羅茶金PTT

讀者迴響

熱門新聞

楊謹華演技強卻7度槓龜！網提「她這部戲」沒拿最扯

《華燈》入圍11獎全滅網傻眼！「評審揭真正原因」

《華燈》入圍11項全滅！最大獎敗給這一部

NBA爆發嚴重衝突！熱火前鋒抱摔對手

謝盈萱「金鐘爆粗口」下跪道歉

「送媽媽廚餘機」超後悔！他怒：鄰居像蟑螂一直來

金鐘獎／曾寶儀突點名「最大遺珠」！

《華燈》全滅！林心如失落　霍建華暖送愛心安慰

「晚安小雞」遭毆打！夜闖台南某中學直播遇惡煞

楊謹華慶功宴一出場「跌坐在地」嚇到林心如

女主播洗一半「機器突爆炸」！兇手竟是這衣物

狗單獨關在車內　她見螢幕6字笑了

和女同事上床！女友原諒「我不介意」　他嚇傻

阿翰降肉金鐘開場被讚100分！曾寶儀揭拍攝秘辛

「沒柯佳嬿」還是擦身視后！楊謹華台下反應成亮點

更多

最夯影音

更多
膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合

膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合
黃子佼1分險勝小S：就是贏了！　送孟耿如驚喜「比Lulu愛馬仕貴」

黃子佼1分險勝小S：就是贏了！　送孟耿如驚喜「比Lulu愛馬仕貴」

金鐘57／艾成.明金成.朱俐靜突現大銀幕　邵雨薇.温昇豪全哭了

金鐘57／艾成.明金成.朱俐靜突現大銀幕　邵雨薇.温昇豪全哭了

謝盈萱《四樓的天堂》封視后　上台謝成《俗女》...逼出Fxxk

謝盈萱《四樓的天堂》封視后　上台謝成《俗女》...逼出Fxxk

金鐘57／炎亞綸「中韓英」三聲道超流利　同台韓《第六感》PD...問出送命題XD

金鐘57／炎亞綸「中韓英」三聲道超流利　同台韓《第六感》PD...問出送命題XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面