《斯卡羅》拿最佳戲劇！PTT「點名1劇」最可惜：女主連入圍都沒有

▲連俞涵在《茶金》擔綱女主角，演技獲好評。（圖／華視提供）

記者施怡妏／綜合報導

第57屆金鐘獎「戲劇類」頒獎典禮昨（22）日舉辦，本屆台劇大爆發，競爭十分激烈，金鐘最大獎，最佳戲劇節目獎為《斯卡羅》，有人恭喜，但也有網友表示，《茶金》居然沒有拿到最佳戲劇節目，比起《斯卡羅》，《茶金》溫柔爾雅又頗有韻味，不少網友也在貼文底下感嘆「茶金是真的可惜了」。

有網友在PTT發文，「看完金鐘獎覺得難過」，今年的最佳戲劇節目頒給《斯卡羅》，但他認為，該劇剪輯時間線混亂，「衷愛歷史劇的我都吞不下去，很勉強才看完」，沒想到卻得到今年金鐘獎戲劇類的最高評價。

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相較之下，他更喜歡時代劇《茶金》，「讓人感覺細水長流、溫柔爾雅又頗有韻味的劇，在我內心得到很高的評價」，結果《茶金》在金鐘獎大陪榜，女主角連俞涵甚至連入圍都沒有，「超級失望」，但他對於今年的最佳女主角非常認同，「謝盈萱能得女主真是實至名歸，不愧是金鐘最高潮」。

▲網友認為茶金很可惜。（圖／翻攝自PTT）

貼文曝光，許多網友也替《茶金》感到可惜，「茶金一直都不溫不火，懂的人自然懂」、「為茶金可惜」、「茶金可惜+1，已經不看台劇很多年了，茶金是唯一例外」、「茶金越看越好看」、「茶金講故事的水準比斯高三級吧」、「茶金好看又附時代歷史意義」、「茶金好看，看完很想了解客家文化」、「茶金至少能讓人把故事看完」。

事實上，9月公布57屆金鐘獎入圍名單時，就有不少網友替《茶金》女主角連俞涵叫屈，「茶金沒女主」、「茶金沒女主太誇張了吧」、「連俞涵真的超級大的遺珠」、「連俞涵沒入圍真的誇張」、「還我連俞涵」、「茶金只有女主角沒入圍，其他全都有」。而茶金今年入圍16項，最後只拿下戲劇類節目剪輯獎，以及戲劇節目女配角獎。

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