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韓正妹遭當街強吻　男正在看直播「衝現場救人」畫面曝光

▲▼ 。（圖／翻攝自推特）

▲當時有一名觀看直播的當地男子趕往現場，協助女直播主。（圖／翻攝自推特，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

來自南韓的女直播主Mhyochi在印度孟買街頭直播時，遭男子當街勾肩搭背，甚至不顧她喊著不要，把嘴唇靠近她的頸部作勢親吻，引爆網友怒火，警方也火速逮人。其實當時有一名正在觀看她直播的男子直接趕往現場救人，告知對方不要再騷擾她。

來自南韓的Mhyochi當時正在孟買街頭開直播，一名男子向她搭話，甚至一把抓住她的手臂將她拉到一旁，儘管Mhyochi連忙用英文說道，「我們要去哪？」、「不要不要不要」，但男子接著竟用手搭上她的肩膀，嘴唇靠近她的頸部作勢親吻，還發出「啵」的一聲，令她當場嚇得花容失色。但才過約15秒，男子騎車載著另名友人追上她，提議載她一程。她馬上連聲拒絕，「不要不要不要」、「我就住在那」。

NDTV報導指出，當時其實有一名正在觀看Mhyochi直播的男子趕往現場，先向她說明，他其實是觀看直播的人，接著向搭訕的2名男子攀談，要求對方不要騷擾她。最終在此人的勸阻之下，2名男子離開現場，讓她直呼感謝。

這起事件後續引發許多人強烈不滿，孟買警方火速逮捕性騷擾女直播主的二名男子謝赫（Mobeen Chand Mohammad Shaikh）和安薩里（Mohammad Naqeeb Sadrealam Ansari）。

另據Mhyochi的最新發文，她與出手協助她的男子共進午餐並合影留念，「和兩名印度紳士共進午餐，他們協助發布影片和在街頭幫助我」，並給出一個讚的表情符號，並露出大大的微笑。她說，對於孟買警方採取的行動感到滿意，「我不會離開印度，不會讓這件事情毀了我的這趟旅程」。

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