面積破萬坪！高雄全新親子聖地「時代公園」來了　9大遊戲區玩翻

▲占地超過1萬坪！高雄全新親子聖地－時代公園正式啟用，成亞灣共融式公園新亮點。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

亞灣新亮點「時代公園」正式開放！高雄市長陳其邁今（2）日出席啟用儀式，他說時代公園坐落在高雄最佳的黃金地段，緊鄰捷運、輕軌，交通便捷，公園占地超過1萬坪，且由下而上經過多次民間參與，共有9個遊戲區、16項體健設施，符合全齡的需求。同時，公園也能滿足不同族群的使用，給予親子、長輩及所有市民朋友最完善的生活休閒空間。

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▲▼時代公園共有9個遊戲區、16項體健設施，符合全齡的需求。（圖／記者賴文萱翻攝）

高市府為均衡空間發展，兼顧生活空間及品質，至今已在亞灣區內的65、70、79、80、83及88期重劃區內開闢多個公園，總面積約10.08公頃，總經費計2億3,500萬。時代公園位於前鎮區凱旋四路旁的65及88期市地重劃區，面積約3.5公頃，工程經費約9,700萬，鄰近雙軌，交通便捷。

▲▼時代公園共有9個遊戲區、16項體健設施，符合全齡的需求。（圖／記者賴文萱翻攝）

工務局養工處進一步說明，時代公園於規劃階段辦理多場公民參與說明會，聽取在地意見，其特色在於豐富的遊憩及體健設施，兒童有爬、溜、跑、跳、盪、鑽、戲水玩沙等多種選擇；青壯族群及年長者則有多樣新穎健身訓練套組及質感休憩棚架，滿足全齡化的休憩遊樂。

陳其邁表示，高雄積極推展亞灣2.0計畫、南部半導體S廊帶，未來將有大量的青年及就業人口湧入，對生活機能的要求、休閒空間的需求必定提升。

▲▼陳其邁表示，市府會持續依照期程加速興建，朝向百座以上共融公園的目標邁進。（圖／記者賴文萱翻攝）

時代公園是目前亞灣區設施最完整、全齡面向的共融式公園，陳其邁感謝特公盟從旁協助、帶動民間參與，讓公園的建置能更貼近民意，遊戲設施能符合孩童發展。他也邀請在地居民多到公園運動、散步聊天，並可隨時反映設施、環境相關問題，市府將滾動式調整，一同維護共融公園的安全與品質。

另外，陳其邁提到，他上任後公園興建預算增加約10億，時代公園是兩年多來第23個共融公園，今年底會達成33個，明年中達到44個，市府會持續依照期程加速興建，朝向百座以上共融公園的目標邁進。