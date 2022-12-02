台灣醫療科技展長庚4大主題參展！　楊俊瀚、盧彥勳明登場

▲長庚醫師衛教講座民眾參與踴躍。（圖／長庚醫院提供）

記者嚴云岑／台北報導

「台灣醫療科技展」來到第二天，長庚醫院明日下午1時至2時30分將請來田徑國手楊俊瀚、網球國手盧彥勳到展區與民眾互動，另安排專業老師教導放鬆肩頸、胸與上背的肌群，及使用核心肌群的力量，降低民眾因發聲時肩頸肌群過度代償，導致呼吸困難發聲效率。

長庚醫療展展位位南港展覽館一館1樓J302攤位，長庚醫療財團法人各院區院長及醫療團隊皆到場參與年度盛事，四大專區分別為「特色醫療」、「創新研發」、「智慧醫院」及「公益榮耀」，共50項大主題特色，以靜態展示及動態體驗等多樣化的方式呈現民眾關心的健康議題，每日也邀請明星醫師至現場進行專業解說與互動。



除了講座外，長庚醫院另安排兩大檢測活動，包括膚質檢測體驗與眼科醫療照護體驗，前者有專業設備膚質狀況，後者則有視野及乾眼檢查。在展區中，長庚醫院也推出了預防保健、運動醫學及逆齡抗老等議題，現場除介紹皮膚和肌肉構造，也說明各種新式雷射的差別，如脈衝光、皮秒雷射、飛梭雷射等，讓參加民眾獲得更進一步的了解。



長庚醫院表示，明日展場將邀請有田徑國手楊俊瀚（13:00~13:30）及網球國手盧彥勳（14:00~14:30）與民眾見面互動。因應防疫需求，展區也提供長庚中醫藥團隊研發天然草本、無重金屬、無二氧化硫、無黃麴毒素的益氣飲供民眾領用。