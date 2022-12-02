快訊／降幅縮小！本土+14019「比上周少0.8%」　另增29死

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(2)日公布國內新增14,019例本土個案，較上周同日減少0.8%，病例下降幅度縮小；今日另增62例境外移入，確診個案中新增29例死亡。

指揮中心表示，今日新增之14,019例本土病例，為6,251例男性、7,759例女性、9例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上。

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個案縣市分布仍以六都破千例為多，依序是新北市(2,166例)，臺中市(1,925例)，高雄市(1,758例)，桃園市(1,549例)，臺北市(1,232例)，臺南市(1,085例)。

其他縣市方面，彰化縣(840例)，屏東縣(447例)，新竹縣(430例)，雲林縣(398例)，苗栗縣(391例)，新竹市(381例)，南投縣(249例)，宜蘭縣(229例)，嘉義縣(221例)，花蓮縣(192例)，基隆市(167例)，嘉義市(143例)，臺東縣(129例)，金門縣(58例)，澎湖縣(29例)。

▲指揮中心公布12/2確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，今日新增29例本土病例死亡個案，為17例男性、12例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染且具慢性病史、21例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年10月29日至11月28日，死亡日期介於11月22日至11月29日。

指揮中心說明，今日新增62例境外移入個案中，為35例男性、27例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自英國及韓國(各2例)，日本、美國及馬來西亞(各1例)移入，另55例感染國家調查中。入境日期介於今年11月3日至11月30日。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。

▲▼指揮中心公布本土新增中重症及死亡個案。（圖／指揮中心提供）

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