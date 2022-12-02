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大陸 大陸焦點 特派現場

18歲男交新女友！喇舌完「喉嚨痛爆」高燒3天　醫驚曝是「這病」

男子確診「親吻病」。（示意圖／PIXABAY）

▲男子確診「親吻病」。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

大陸一名18歲男子連續發燒3天，喉嚨非常疼痛，但吃了藥卻沒有好轉。由於男子在發病之前曾與女友接吻過，醫師推測可能是「接吻病」，檢驗後果真是由EB病毒（人類皰疹病毒第四型）感染引起的傳染性單核細胞增多症。

根據陸媒《每日經濟新聞》報導，男子因持續發燒，加上喉嚨非常疼痛，因此到深圳市人民醫院就醫。醫師發現，男子的雙側扁桃體明顯腫大，頸部也能摸到多個腫大淋巴結，一問才知，男子最近交了新女友，有接吻，推測可能是由EB病毒感染引起的傳染性單核細胞增多症。

醫師說明，其實90%的成年人體內都攜帶EB病毒，少部分人尤其初次感染者，更容易出現症狀，好在男子就醫及時，給予治療後，很快就恢復了健康。

醫師提醒，預防此類病症，需提高自身免疫力，加強鍛煉，適度活動，避免過度勞累，並且養成良好的衛生習慣，勤洗手，不要隨意去親吻孩子，聚餐時要使用公筷。

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