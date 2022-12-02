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新婚夜忘摘隱形眼鏡！23歲男「眼球一夜全白」慘失明　只能換角膜

▲▼男子新婚夜忘摘隱形致角膜嚴重感染。（圖／翻攝自山海視頻）

▲男子新婚夜忘摘隱形致角膜嚴重感染。（圖／翻攝自山海視頻）

記者鄭思楠／綜合報導

山東濟南市一名23歲新郎在新婚之夜後，一起床發現其中一隻眼睛突然失明，嚇瘋趕緊衝去醫院求診。醫生檢查後驚呆發現，他的眼球幾乎已經變成瓷白色，「整個黑眼球都已經被細菌感染。」最終，醫生給他做了角膜移植手術，才保住了眼球。

據《山海視頻》報導，山東濟南一名23歲男子因新婚之夜忘摘隱形眼鏡，第二天一隻眼睛看不見到醫院就診。

就診時，他的眼球已變成瓷白色。經問診得知，他忙婚禮，沒有注意手衛生，新婚之夜也忘了摘隱形眼鏡，造成了角膜嚴重的感染，最終通過角膜移植手術保住了眼球。

山東中醫藥大學附屬眼科醫院醫生原越表示，戴隱形眼鏡隱患很多，如果戴的話不要超過8小時。

專家提醒，隱形眼鏡就像一塊海綿，當缺水時，為了佩戴舒適、保持鏡片的柔軟和濕潤，就會從眼球獲取水分，同時也會捕獲細菌。戴著睡覺，鏡片將眼角膜緊緊包住，容易引起細菌感染，嚴重時，會在眼角膜上留下疤痕，造成不可逆的損傷。

網友看後嚇瘋稱，「我的天，所以說少戴隱形眼鏡，保護好眼睛，一招不慎，眼睛廢了 ​」、「我的媽呀，搞得我不敢戴了」、「天啊，聽著就嚇人 ​」。

還有網友也後怕表示，「經常熬夜也戴著，最高紀錄戴了20小時，主要是眼睛會覺得乾，看來不能這樣了 」、「我記得我有一次出去玩太嗨了，晚上回來卸妝但是忘了取隱形，睡了一覺起來戴上框架眼鏡發現看不清東西了給我嚇死，後來發現沒有取隱形，現在想起還覺得後怕 ​」。

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