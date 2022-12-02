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噁男穿短裙「3度偷女鞋」…尻完還放回去！鄰女調監視器崩潰

▲吳姓男子第二度偷走鄰居女子的高跟鞋、休閒鞋後，隨即放回原處、沒讓受害人察覺。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲吳姓男子第二度偷走鄰居女子的高跟鞋、休閒鞋後，隨即放回原處、沒讓受害人察覺。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

吳姓男子疑因女鞋會引發本身性慾的特殊癖好，竟於今年初男扮女裝、竊走女鄰居放在住家門前的女鞋，還朝鞋裡自慰射精後隨手丟棄。南投地方法院上月剛判處吳男拘役50天，未料吳男日前又到該女住家前連續偷鞋洩慾2次，受害女子察覺後幾乎崩潰、再度報警，警方依竊盜罪嫌將吳男二度移送法辦。

判決書指出，家住埔里鎮的吳男今年22歲，「為滿足私慾」而於2月10日清晨5時51分左右，前往鄰居女子家門前，徒手自放置於屋外之鞋櫃竊取女鞋2雙（價值共2080元），「把玩」後即隨手丟棄。

▲吳姓男子屢次到鄰居門前偷鞋滿足特殊癖好，鄰居女子崩潰報警逮人。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲吳姓男子每次上門行竊，都會穿著裙裝、一邊做出猥褻動作。（圖／記者高堂堯翻攝）

據了解，女子當時發現高跟鞋連續2次不翼而飛、調閱監視器，才發現竊嫌是一名身著藍色短裙、黑色絲襪的男性，一邊動手行竊還一邊撫摸裸露的下體，憤而報案；吳男到案後向警方坦承不諱，甚至吐實指出自己對女鞋有特殊癖好、會激起性慾，當時得手後就對著2雙女鞋自慰射精並丟棄，警方訊後依竊盜罪嫌移送南投地檢署、檢察官亦提起公訴。

於11月11日出爐的判決書載明，吳男之前沒有故意犯罪的紀錄、素行良好，但高女無調解意願，僅國中畢業、做工維生、家境並非寬裕的吳男也未能與高女達成和解或調解並賠償損害，判處拘役50日，如易科罰金，以1000元折算壹日，並追徵竊得之女鞋2雙的價額。

▲吳姓男子趁清晨或深夜做案情形，遭鄰居監視器拍下。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲吳姓男子趁清晨或深夜做案情形，遭鄰居監視器拍下。（圖／記者高堂堯翻攝）

怎料高女上周因於網路購物，調閱自家監視器想查看貨運公司是否已送貨，竟發現吳男於11月21日清晨曾再度上門偷走她的休閒鞋、高跟鞋各一雙，穿女裝、一邊裸露下體做猥褻動作的手法皆同，不同的是過1個多小時的隔天凌晨時分又若無其事地放回原位，而且鞋子看似完好無損，導致高女完全沒有察覺。

高女表示，昨天12月1日早上出門上班前發現家門前有不曾出現過的菸蒂，再次調閱監視器，發現吳男叼著菸第三度光顧，只能崩潰報警求助，所幸已先將鞋子全數收入屋內、沒讓吳男再得逞；警方除通知吳男到案、依竊盜罪嫌送辦，也在高女住家設置巡邏箱，並提醒商家或住家加裝監視器、避免宵小覬覦財物，有效遏止犯罪施行，若發現財物遭竊或可疑人士徘徊，請立即撥打110報警。

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