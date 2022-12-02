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社會 社會焦點 保障人權

史上最高金額搶匪出獄「百名黑衣人高調接風」　警政署下令蒐證

記者邱中岳／台北報導

銀行搶案王姓嫌犯，在1日獲得假釋出獄，但出獄時有上百名黑衣人，分開30多台車前往台東接風，雖然沒有發生脫序行為，但仍引起警政署、刑事局高度關注，警方表示，目前掌握多數參與者的身分，並陸續辨識建檔，也要求台南市警局掌握相關情資。

▲▼ 史上金額最高搶案要犯出獄，近百黑衣人監所接風 。（圖／民眾提供）

▲搶案嫌犯假釋，百黑衣人高調接風引警政署注意。（圖／民眾提供）

警政署刑事局指出，針對王男出監眾多黑衣人迎接埸景，台東戒治所表示因現場未發生脫序或喧嘩行為，因此第一時間未通知警察機關到場協助維護秩序，但警政署為求慎重由臺東縣警察局及臺南市政府警察局共同合作。

警方獲知到場約有30部車，離開外役監後是前往台南市聚集，為避免聚眾滋事及釐清相關人員背景，警方立即前往台南市歸仁區某民宅車輛最後集結處所，進行攔檢及盤查。

雖相關人員未有違法行為，警方仍依規定逐一登錄作為日後勾稽幫派成員強力掃蕩之依據。

上百名黑衣人前往監所外接風，雖然沒有鬧事脫序行為發生，但全程錄影轉傳，營造迎接大哥的畫面，顯然刻意形塑幫派形象，並透過社群媒體渲染，不僅引發大眾側目，亦影響社會治安觀感。

警政署目前已掌握多數參與者身分資料，並陸續清查、辨識建檔中，再次呼籲警察機關決不放任黑道幫派透過公開活動挑釁社會治安之行為，同時也要求各警察局應深入偵蒐幫派活動的不法事證。

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