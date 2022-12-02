壯觀花瀑美炸！武陵農場萬壽菊盛開　200公尺澄黃花牆飄香氣

記者游瓊華／台中報導

壯觀花瀑！武陵農場正值金黃色萬壽菊的盛開時節，農場在入口花園打造高達4至5公尺、長約200公尺的花牆，萬壽菊金黃炸成一片，是武陵農場季節限定特有的景觀，每當微風拂過，呈現出花海波浪，獨特百香果香及清新香草味迎面撲鼻，吸引不少遊客與攝影好手前來朝聖，穿梭花叢拍照取景。

▲壯觀花瀑美炸了！武陵農場萬壽菊盛開，200公尺澄黃花牆飄香氣。（圖／武陵農場提供）



▲秋風一吹，萬壽菊獨特百香果香及清新香草味迎面撲鼻，令遊客駐足。（圖／武陵農場提供）



武陵農場副場長胡發韜指出，農場的「花瀑」是全台灣獨一無二運用高山芳香萬壽菊而形成的特殊景觀，且因農場秋季早晚高達約15度的日夜溫差，以及充沛的陽光等天然優質環境所賜，讓武陵芳香萬壽菊「頭好壯壯」，每株可高達約150公分，花色較平地更為飽滿亮眼。

▲農場發現有缺乏發公德心的民眾為自己拍照方便而進入芳香萬壽菊花叢，影響花草發育。（圖／武陵農場提供）

不過，胡發韜也痛心，近來發現有缺乏發公德心的民眾為自己拍照方便而走進芳香萬壽菊花叢，導致部分花叢出現小凹陷，影響景觀花草植物生長發育、自然生態環境與整體景觀。

胡發韜提醒，武陵農場位於國家公園內，呼籲遊客不要為了自己拍照而有折損折花木等不當行徑，且香萬壽菊多位在邊坡而萬一人掉下來受傷反而得不償失，另毀損國家公園內花木可依國家公園法第13條開罰，最重可處1年以下有期徒刑，後續會協請雪霸國家公園警察小隊加強巡邏，守護美麗花木生態景觀。