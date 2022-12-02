降低美容消費糾紛！定型化契約明年7月上路　最新內容曝

▲為了杜絕消費者被強迫推銷美容產品，美容定型化契約預計明年7月正式上路。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者許敏溶／台北報導

為解決日益增加「美容」消費糾紛，行政院消保處與衛福部研訂「美容定型化契約應記載及不得記載事項（草案）」今（2日）出爐，明定業者應清楚揭露與應詢問事項，包括載明美容項目、金額，以及推介消費者辦理信用貸款應揭露資訊，例如業者倒閉，消費者可申請停止支付尚未繳清貸款餘額等，還有明定各種解除或終止契約事由的退費計算，業者若違法，最高可處50萬元罰鍰，且可按次處罰，預計明年7月1日正式上路。

近年來因消費者填寫問卷換取免費美容體驗，卻被強迫推銷美容產品，或者被不肖業者以話術引誘，簽訂充斥陷阱的美容契約等糾紛案件量日益增加，根據消保處統計，光是今年上半年接到瘦身美容（含美容）的消費糾紛就達到709件，今年7月時，更有愛妮雅集團因為向消費者強迫推銷與不斷騷擾消費者，遭到公平會裁罰2500萬元。

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為維護消費者權益，讓相關消費爭議有解決依據，消保處與衛福部今召開記者會，公布「美容定型化契約應記載及不得記載事項（草案）」，在行政院核定與衛福部完成公告程序後，預計明年7月1日正式上路。

▲美容定型化契約預計明年7月上路，料將可杜絕強迫美容推銷。（圖／記者許敏溶攝）

消保處簡任秘書陳星宏指出，從過去至今，消保處收到的美容消費糾紛申訴還挺多了，例如馬上請消費者到床上進行美容體驗，消費者卻不清楚提供相關服務，這次定型化契約的規範內，則清楚告知應該揭露哪些事項。

陳星宏舉例說，例如明定業者應清楚揭露與應詢問的事項，像是應載明美容項目、金額、效果分析、副作用，以及實施美容所購產品內容、效用、數量、價格等資訊，且應詢問消費者是否有過敏性體質、肌膚敏感性等事項；另美容業者推薦介紹消費者向融資業者貸款，應告知貸款利息、期數、總金額，若美容業者因經營不善致無法繼續提供美容服務時，消費者可檢具資料向融資業者申請停止支付尚未繳清貸款餘額。

此外，該契約也明定各種解除或終止契約事由的退費計算，例如美容業者提供美容服務後，消費者任意終止契約，美容業者應在30天內，將消費者業已繳交的全部價款，扣除已接受服務的費用（含已提領並拆封商品金額）及手續費後餘額退還於消費者，同時也明定美容業者應揭露所贈服務的時間、次數、費用，所贈服務費用未載明或低於美容產品總費用50%，當終止或解除契約時，以占總費用50%計算退費金額。