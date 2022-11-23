▲衛福部長薛瑞元提出的「疫苗掮客、疫苗騙子說」爭議延燒。（圖／翻攝直播）

記者江采蓁／綜合報導

衛福部長薛瑞元近來提出的「疫苗掮客」爭議延燒，原是為「老長官」、民進黨台北市長參選人陳時中抱不平，但卻反招來更多的質疑，對此，資深媒體人黃光芹也在臉書發文批評，「被削防疫指揮權的薛瑞元，只能加碼製造仇恨值！」

黃光芹表示，薛瑞元稱陳時中是因為擋人財路、阻擋疫苗掮客，仇恨值才會高，殊不知這種選前提油救火的謬論，除了間接證實衛福部的確曾經阻擋民間採購疫苗，及陳時中的仇恨值的確很高外，而其為了強化「擋疫苗」的正當性，所掰出的「掮客說」，繼先前的「慈濟事件」，又再惹怒佛光山，更無法解釋1500萬劑由民間購入的疫苗，正是由蔡英文總統開的綠燈。

此外，黃光芹指出，衛福部原本是個冷衙門，因疫情所致，使中央流行疫情指揮中心成為前所未見的特殊權力機構，而前部長陳時中接任指揮官，歷經2年多的權力運作，坐大而成為現在的政治明星。她認為，薛瑞元在陳時中之後接任衛福部長，在「有為者亦若是」的壓力之下，難免東施效顰，加上他在選舉期間擔任部長，動靜之間皆嗅到濃濃的選舉考量，使他不僅喪失政務官應有的官箴，並且在無望成為「陳時中第二」之前，就先變成新一代的「幹話王」。