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她送養雪納瑞2年後突登門　帶牠去美容不還了！飼主怒告結果曝

▲▼迷你雪納瑞走丟2年，幸運找回主人。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲北市莊姓飼主將犬隻雪納瑞送給一對母子，藉口帶狗兒「寵物美容」後就不返還。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

愛牠就要一輩子！北市有名莊姓前飼主將雪納瑞犬贈送給王姓男子及其張姓母親飼養，隔年他前往王家稱「有寵物美容券當天就到期」因此想帶狗兒去美容，張母不疑有他便同意，豈料莊姓前飼主帶狗做完美容後，竟占為己有，王姓母子見狗兒遲遲未回家，立刻報警處理。士林地院審理後，依侵占罪處莊姓前飼主拘役10日，可易科罰金。

開庭時，莊女否認侵占犯行，並辯稱「狗狗本來就是我的，晶片也是我的，我沒有將狗送給對方」，強調只是將雪納瑞寄養，更說過去也是帶狗狗來來去去，帶去公園散步、做美容，不是只有此次。

陳姓證人指出，莊女2019年因新住家社區無法養狗，想要將狗兒棄養，後來與他們接觸，知道同住家人富有愛心，因此將狗兒送給他們飼養，但幾個月後莊女以「女兒想看狗」為由，並保證幾天後帶回，豈料過了數個月後才將狗送回王家；第2次莊女再將狗帶走又歸還，並致歉，保證以後不會再帶狗走，當下家人也向莊女明說「如果要給我們養就不要再做這種事」。

陳姓證人又說，莊女最後一次以「我不方便養了、不要了」請他收留狗，甚至連狗籠跟剩下飼料都一起搬到住處，之後對狗狗則不聞不問，迄今約3年多；張姓證人也指出，當初莊女說不方便養，請家人幫忙養，第1次和第2次寄養隔了8個月後，莊女又將狗帶走，第3次莊女帶著狗到家中，直接就說「我不要了」當下還反問莊女「前2次都有帶回去，如果之後要再帶回去，那我就不要養了」，莊女則信誓旦旦保證自己真的不要狗了，當下她覺得狗狗很可憐因此答應養狗狗。

張女解釋，期間，莊女不聞不問，在2020年12月17日突登門說要帶狗去美容，承諾1小時就回來，結果一去不復返。

莊女坦承，狗狗本來是送給對方，2020年12月17日帶走狗美容，是因為狗一直哭，因為捨不得才想說過陣子再把狗送回去，期間也沒通知對方，並不是故意，後來也想說不然就算錢給對方，看對方願不願意，若不願意她再將狗還回去。

法官審酌莊女明知將雪納瑞已贈送，2年多後又將狗帶走美容占為己有，也未與告訴人聯繫，顯然欠缺尊重他人財產權觀念，但念在雙方達成和解，履行賠償，而犯案動機乃出於對狗愛護之情，藉由帶往美容手段攜走雪納瑞，依侵占罪判處拘役10日，可易科罰金1萬元。

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