國道血滴子！天外飛來競選看板　倒楣後車中彈...車門慘被砸凹

▲一名網友在臉書社團po出影片，他開車行駛國道時，竟然被市長競選看板砸車，國道警察第四大隊查出係小貨車裝載競選看板未綑紮牢固所致，將依法舉發究辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

一名網友在臉書社團po出影片，他開車行駛國道時，竟然被市長競選看板砸車，國道警察第四大隊指出，係小貨車裝載競選看板未綑紮牢固，致競選看板掉落於內側車道，並砸中行駛內側車道之兩部自小客車而肇事，無人員受傷，警方依法查處舉發究辦。

國道警察第四大隊指指出，有關12月1日國道1號北向307.5公里（台南安定至麻豆路段）交通事故案，經查係1部租賃小貨車於12月1日中午12時55分許行駛在安定至麻豆路段行駛中線車道，因裝載貨物（競選看板）未綑紮牢固，致競選看板掉落於內側車道，並砸中行駛內側車道之兩部自小客車而肇事，本案無人員受傷。

國道四大隊獲報後依規定通報高公局前往排除掉落物，並依交通事故案件處理，各車駕駛均無飲酒情形。四大隊藉機呼籲用路人，車輛行駛中，相關物品應應嚴密覆蓋、捆紮牢固，避免滲漏、飛散、脫落、掉落造成類似事故發生，危害自身及其他用路人之安全，如有違反將依道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款之規定開罰，處汽車駕駛人新台幣3千元以上1萬8千元以下罰鍰，若因而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。另本案因掉落物品致發生交通事故，四大隊將檢視相關事證是否涉及公共危險罪嫌再依法究辦。