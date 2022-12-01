網友PO網指控員警騎機未兩段式左轉　永康警：執行護票務不受制制

▲有網友在臉書「翻轉台灣交通違規交流平台」PO出一段影片，指員警騎機車不用遵守兩段式左轉，警方則回應係執行公務可不受限制。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

有網友在臉書「翻轉台灣交通違規交流平台」PO出一段影片，指員警騎機車不用遵守兩段式左轉，竟直接跟著前方自小客車左轉，質疑民眾若違反規定會被開單告發，警員卻可以違規行駛。永康分局指出，該名員警當時是在執行選務護票勤務，依法可不受限制。

有網友在30日晚上在臉書社群「翻轉台灣交通違規交流平台」PO出一段影片，並表示：「警察示範如何左轉，很多人騎一般機車不會安全左轉，於是請永康分局的員警來為大家示範：左轉時請靠最內側車道行駛並打方向燈，辨明路口燈號及車前狀況後，接續車流依序行駛並左轉，駛入來車道後熄滅方向燈續行！感謝永康分局的員警示範教學！哈？民眾騎一般機車沒有兩段式左轉會被開罰～！？麻煩請下載本示範影片去申訴！」。

台南市永康分局大橋所所長王棋賝回應指出，有關民眾PO網，質疑員警未依規定二段式左轉，經查，該所員警當時是執行公職人員選舉護送選票勤務，依據道路交通安全規則第99條第4項規定，「執行任務之警備或巡邏機車，得不受本條第一項、第二項及第99條之1的限制」，員警使用警用機車執行公務，是依相關法令，並未有違反交通法規情形。

此一說法也獲得不少網友認同，網友說：「交通安全規則規定：開啟警示燈及警鳴器執行緊急任務時，得不受標誌、標線及號誌指示之限制」、「執勤啦不要起爭議」、「貼好近」、「看影片的時間是11/26選舉投票日，那天不是一堆警察都騎在快車道，有沒可能是護票？」，顯示如員警係因公務所需，且法有明文規定，一般民眾尚可接受。