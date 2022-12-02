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交友App約看夜景「慘被丟包亂葬崗」　司機載人驚曝1句！他嚇收驚

▲▼土葬,墳墓,環保,掃墓,祭祖,祖先。（圖／記者周宸亘攝）

▲示意圖，與新聞事件無關。（圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／劉維榛報導

「因戀愛腦...半夜被丟包亂葬崗。」一名網友難過透露，最近與交友App的男生深夜外出，車上另有3男同行，由於對方頻頻開話題，原PO也卸下心防，怎料開到一半有電話響起，駕駛示意原PO下車迴避一下話題，結果就被丟包在公墓山區。一番波折之下，所幸有小黃上山來載人，司機還驚呼當地人也都不敢來這裡。

一名網友在Dcard表示，最近交友App配對到一位「小台客」，聊沒幾句話就約原PO看夜景，當下考慮車程遠又晚而拒絕邀約，結果對方隨即改口開車，原PO便心動答應。

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不久後來了一輛白車，但車上已有「4位屁屁台台的男生」，當下原PO就覺得不對勁，但一路上大家非常健談，更表示會尊重與包容同志，加上夜景區的位置也無異狀，「這時候的我已經卸下戒心」，豈料根本是惡夢的開端。

行車到一半時，忽然有一通電話響起，駕駛表示內容不方便給外人聽到，便請原PO下車迴避一下，而原PO也下車等候，沒想到車上的人故意詢問「夜景是不是在另一邊？」還表示要去前方迴轉，殊不知車子越開越遠。

獨自處在漆黑的深山中，道路兩旁還是雜草叢生的公墓，後方頻頻傳來狗吠聲，讓原PO崩潰又害怕。原PO嚇得打給朋友求助，一邊發抖走下山，結果屁孩的車子又折返，只見缺德的駕駛按喇叭喊話「你走到這了喔？」一行人便揚長而去。

欲哭無淚的原PO只能故作鎮靜，嘗試用App叫車來接應，「我站在路燈下，聽著身旁的蟲鳴鳥叫越來越發毛，手都開始麻起來」，下秒也成功跳出訊息，而原PO過於心急催促司機「開快一點，這邊真的很可怕」，怎料下秒被棄單。

正當原PO萬念俱灰時，App又跳出叫車預約成功訊息，「這次我不敢跟司機說這邊很恐怖」，所幸司機真的現身來載人。上車後，司機也好奇追問「怎麼會在那邊？你知道那邊是亂葬崗嗎？」更驚吐一句當地人也太願意去那邊載人，聞言，原PO只能強顏歡笑解釋「是朋友捉弄我。」

▲▼香爐,插香,拜拜,祭拜,祈福（圖／記者劉維榛攝）****請用於正面新聞唷*****

▲若原PO再繼續走下山，恐會走到靈骨塔，所幸收驚已沒事。（示意圖／記者劉維榛攝）

順利到家後，司機也熱心提醒要去拜拜，隔天原PO也趕緊去宮廟收驚，結果師姐透露，「有被敲了一下，要跟你討吃的」，最後是燒金紙才順利化解。

原PO不斷回想昨日的悲慘狀況，認為「四個男生的種種對話內容，感覺都是預謀好的」，對此，原PO也藉由這可怕的經歷勸世，「別人沒有我這樣冷靜，那該怎麼辦？（雖然可能沒人會跟我一樣，亂跟網友去看夜景，而且還是坐了他的車），戀愛腦可以，但請適可而止！也祝福那四個X圾，永遠都不要發生事情！」

驚悚文章曝光後，一票網友砲翻「好扯喔，有點納悶動機，沒搶你錢也沒把你擄走，感覺還真有點像欠K朋友的惡作劇」、「好可怕的經歷，玩交友也是要有原則吧，聊沒幾分鐘就要出去，你跟小朋友一樣欸」、「如果被載去別的縣市或深山怎麼辦？要有安全意識」、「你太相信人類了，不過即使想丟包，至少在市區吧，在亂葬崗半夜很容易毛骨悚然，祝他們下地獄」、「我覺得那四個人才要注意一點，做這種事連亂葬崗的好兄弟都看不下去，已經跟一台車了吧」。

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交友App看夜景開車丟包公墓亂葬崗

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