國民黨橫掃13縣市！黃暐瀚曝一招「贏下南台灣」：送這4人進立院

▲ 九合一由國民黨大勝，圖為國民黨黨主席朱立倫（左）與新北市長侯友宜（右）。（圖／記者林敬旻攝）

記者閔文昱／綜合報導

九合一大選開票結果出爐，國民黨橫掃13個縣市，雖未能拿下嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣，但資深媒體人黃暐瀚認為，謝龍介、柯志恩、蘇清泉、王育敏雖敗猶榮，如果國民黨不想放棄南台灣，國民黨主席朱立倫應該立即宣布將這4人列為2024不分區立委名單前四名，此舉不僅能讓選民看到國民黨經營地方的決心，也能讓朱立倫的民調立即上升5%。

黃暐瀚1日晚間在臉書發文分析，此次國民黨在台南、高雄、屏東、嘉義的選舉跌破很多人的眼鏡，儘管最後在這4個縣市並未拿下勝利，但謝龍介、柯志恩、蘇清泉、王育敏，在南台灣攻城掠地，力扛艱困選區，雖敗猶榮。

▲左起為謝龍介、柯志恩、蘇清泉、王育敏。（圖／記者林悅翻攝、記者賴文萱攝、蘇清泉服務處提供、記者翁伊森翻攝）

黃暐瀚認為，如果國民黨不想放棄南台灣，甚至希望有一天能在「嘉南高屏」贏回政權，那麼朱立倫就應該立即宣布，這4人為2024不分區立委名單前四名，「一來，給不分區，才有身份，能地方走動，是個立委，才能有『存在感』，不會被地方『看嘸』；二來，得是立委，才有資源（經費），別的不講，光是設服務處，難道不用請助理，不用付房租，你叫他們拿家產出來拼嗎？」

「讓強將有實力深耕地方，也讓地方選民看到國民黨經營地方的決心」，黃暐瀚強調，不是等到明年底排名單，而是現在就要宣布4人保證進立院，那麼這次選舉在南台灣接近過半的藍營支持者們才有盼想，才不會潰散，唯有這樣，國民黨才有可能在南台灣真的執政。

黃暐瀚透露，這個決定還將可以讓朱立倫民調上升5%，立即見效，「做與不做，就在朱立倫，一念之間。」

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