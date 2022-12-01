32歲女後車廂取物！下秒轎車撞上來「當場被夾死」　留下7歲孩子

▲車禍現場 。（圖／翻攝自極目新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸四川近日發生一起恐怖車禍，一名女子下車到後車廂拿東西，結果下秒後方一輛車直接撞上來，她夾在兩車中間當場死亡。當時坐在車上的駕駛悲痛表示，「女同事今年才32歲，結婚了，孩子還小，才7、8歲。」

▲救援現場 。（圖／翻攝自極目新聞）

據《極目新聞》報導，事發於南充市一家飯店門口。開車的男駕駛表示，他11月29日下午送女同事去見朋友，當時靠邊停車後，女同事下車到後車廂拿東西，結果後面一輛車直接撞上來，將其夾在兩車中間。

據介紹，當時現場的人都不敢動，擔心女同事會大出血，兩車都沒有前後挪動位置。後來警方先到現場，採取了一些措施，救護車趕來後，宣告女同事因受傷過重死亡。

該名駕駛表示，事發路段是可以隨停隨走，他靠邊停車後，前後不到1分鐘就發生了事故；後車是一輛電動汽車，車上只有一名20多歲的女司機。

▲事故發生在一家飯店門口 。（圖／翻攝自微博）

該名駕駛悲傷地說，女同事今年才32歲，結婚了，孩子才7、8歲，她的孩子失去了媽媽，他也失去了一個好朋友、好同事，十分心痛，目前他正在協助處理此事，「馬上要到警方那邊去一趟。」

對此，警方表示，已接到了上級轉警，目前此事由事故中隊處理，具體情況會向當事人通報，暫不方便對外透露。有律師表示，後車女司機或涉嫌交通肇事罪，可能要面臨3年以下有期徒刑或者拘役的刑罰。