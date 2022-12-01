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社會 社會焦點 保障人權

女老師不倫戀判賠50萬！她貼身勾人夫「雨中撐傘」再賠10萬

▲情侶,夫妻（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲高雄一名女老師和人夫搞婚外情，被法院判賠50萬後仍持續交往，又被正宮抓到再告，需再賠10萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一名國中女老師和已婚男老師發展不倫戀，被也是代課老師的正宮抓到後怒告，被判應連帶賠償50萬元定讞。但女老師不怕賠，仍和人夫繼續交往，人夫更直接向老婆提出離婚，只想跟女老師在一起，最後正宮同意離婚，並對女老師再度提告求償50萬元，橋頭地院審理，認為女老師侵害配偶權，一、二審都判她要賠10萬元，全案定讞。

正宮指控，她和丈夫結婚結婚2年多時，於2017年7月無意間在丈夫手機裡，看到他和小三相約外宿遊玩的訊息，持續追蹤後，發現2人還在小三任職的國中校門口親吻，並一同到摩鐵開房，當時她提告求償，經法院判2人應賠她50萬元定讞。

正宮表示，儘管判賠，小三仍繼續和丈夫交往，於前年8月和她丈夫共乘一車約會吃飯，期間甜蜜用手臂環繞丈夫的腰和手臂，去年新年，2人更以情侶姿態出遊、合影。丈夫為了與小三在一起，還對她提出離婚訴訟，最後於同年9月正式離婚。小三破壞她的家庭讓她痛苦不已，這次再提告求償50萬元。

全案審理時，小三並未到庭，提出書狀表示雖與人夫「雨中撐傘」、「在冷飲攤喝飲料」、「坐在牆邊，二人距離2公尺談話」，但絕非「已逾社會一般通念所能容忍之普通男女情誼之範圍」，請求駁回正宮之訴。

法官查看正宮提出的影像證據，認為小三和人夫約會吃飯，期間不乏勾手、摟腰，對人夫有肢體親密接觸，已超越一般正常友誼，一、二審皆判小三須賠償正宮10萬元，全案定讞。

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