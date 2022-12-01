男投資50萬加密貨幣　詐騙集團超殘匯款帳戶露馬腳



▲詐騙集團以高誘因為餌，誘使投資人上當受騙。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

新竹一名59歲吳姓男子遭詐騙集團利用「高獲利」為誘因，進行投資詐騙。「毫無誠意」之詐騙集團竟以「aa12345」作為吳男投資帳戶、名稱，要求吳男匯款50萬後，又以各種手段要求再匯30萬、100萬、60萬…保七員警與台銀人員不斷向吳男說明，如果有這麼好的利潤，他們自己賺即可，何須要給投資客賺錢，吳男才驚覺這是一場網路投資詐騙。

吳男最初表示，只是單純要提款支付家裡裝潢費用，但在保七員警與台銀行員的深入關切並瞭解後，又改口「網路上認識投資加密貨幣的朋友」，對方說只要匯款到他們指定的帳戶，就可以幫忙操作加密貨幣賺大錢。

經員警查證其手機內容後，發現詐騙集團在網路上盜用照片，假扮幣商客服人員，以「高獲利」為由，來詐騙吳男匯款投資，吳男先前已經匯款50萬元，然後詐騙集團又食髓知味，要求吳男再加匯30萬元，即可升級成為高級會員，屆時將有更高的獲利。

▲▼「毫無誠意」的詐騙集團竟以「aa12345」作為吳男投資帳戶、名稱。





詐團未接獲滙款後，竟恐嚇吳男投資加密貨幣為違法行為，為免受罰，需要再提交擔保金100萬元。另外，更以吳男帳戶已遭凍結過久，需要活化激化帳戶，要再繳交系統升級費用60萬元，可惡的詐騙集團竟然以各種不同明目，進行複合式多重詐騙。

保七員警與台銀人員不斷向吳男說明，如果有這麼好的利潤，他們自己賺即可，何須要給投資客賺錢，吳男才驚覺這是一場網路投資詐騙，遂打消滙款的念頭。

保七總隊特別呼籲，近期國際上有FTX等多起大型數位貨幣交易平台倒閉事件，民眾投資應小心謹慎，並透過合法管道賺取合理利潤，高報酬率投資，必定伴隨高風險，更勿輕信網路上來路不明的投資管道，以免上當受騙。

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