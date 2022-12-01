辣妹軍醫「17億錢箱寄給你」再結婚　台中翁砸12萬領包裹遭詐

記者許權毅／台中報導

「17億台幣從葉門寄來台灣」，台中市一名73歲何姓男子差點掉落詐騙陷阱！何男在網路上認識一名自稱自南韓裔葉門籍的女軍醫「琳達」，對方自稱要來台灣跟何結婚，在當地寄了一只「錢箱」裡頭裝滿17億台幣，何男已匯款12萬3600元後，詐團再要求何男匯出30萬換取錢箱。何男友人跟警方聯手點醒何男，員警更直接告訴何：「沒有人17億用空運的啦」。

▲台中一名73歲何男遭詐，誤信一名「南韓裔葉門籍女軍醫」寄了17億台幣給他，並要來台與他結婚。（圖／記者許權毅翻攝）



已退休的何男在通訊軟體LINE上跟「琳達」聊天，對方自稱是南韓裔葉門籍，卻使用中文跟何男聊天，還互相以「老公老婆」親密互稱，琳達聲稱要來台灣跟何男結婚，先從葉門寄了一只「裝滿17億台幣的錢箱」到台灣，請何男代收，期間還由一名「南韓外交官」同事、名稱為「權威」的不明人士與何男聯繫。

何男被沖昏頭匯出12萬3600元，11月28日又到被騙說「錢箱卡在海關」，要求匯出關稅30萬元。何男友人認為其中有詐，趕緊聯繫警方到場，何男起初還不願意相信，拿出琳達的訊息表示「因為聯合國、美國軍事外科醫生的退休金都非常龐大，因為是冒著生命危險」。

警方向何男舉例說明，以韓國跟台灣匯率去算，公務員的薪水乘上3倍，加上津貼等等，也不可能有如此龐大的錢，何男則說自己有問對方：「是不是詐騙集團？」員警則無奈說：「對方怎麼可能說是呢？」

▲琳達還騙何男說，因為是冒著生命危險工作，才有龐大退休金。（圖／記者許權毅翻攝）



員警向何男表示，17億的金額，不論是美金還是台幣，都不可能用空運送送，並當場聯繫關稅署查證，根本沒有所謂的「錢箱」，才讓何男願意相信自己被騙。