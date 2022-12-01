開500架軍機挑釁南韓！金正恩「表揚軍官」狂讚：祖國人民英雄

▲金正恩主持航空節紀念活動，公開表揚705名空軍飛行員。（圖／翻攝自朝鮮中央電視台）

記者羅翊宬／編譯

先前南韓與美國展開「警戒風暴」聯合空中訓練，為此北韓（朝鮮）於11月4日氣憤出動500架軍機進行長達近4個小時的挑釁。如今，北韓最高領導人金正恩公開表揚駕駛軍機的705名飛行員，不僅授予「英雄」稱號，還大規模讓這些飛行員提高軍階。

根據北韓官媒《朝中社》，北韓於11月28至29日在首都平壤舉行航空節紀念活動，並由金正恩親自出席主持，當局邀請5個師團、20多個連隊共705名飛行員前往朝鮮勞動黨總部大樓，參與由金正恩主持的慶祝活動，他們曾於11月4日出動空軍飛行隊500架軍機的總戰鬥任務，向南韓進行約3個小時47分鐘的挑釁行為。

南韓聯合參謀總部當時指出，軍方偵測到北韓約180多架軍機的航跡。

金正恩表示，「人民空軍誓死捍衛祖國光榮，其顯赫功勳所帶來的思辨大勝將會照耀祖國政府大樓。我深信，未來空軍將帥能以熱火般的忠誠與無比勇敢，以及英雄戰鬥精神照亮航空武力的全盛期，且能擔保強化國防武力、誓死捍衛國家尊嚴、宣揚國威。」

金正恩同時以朝鮮勞動黨中央軍事委員會委員長的名義，向空軍指揮高層與戰鬥飛行員下達授予「英雄」稱號的命令，不僅授予高一階的軍事稱號，還授與其將領禮服，甚至還親自授予航空與反航空軍司令官金光赫（김광혁）金星勳章、第1級國旗勳章。

據悉，北韓首任領導人金日成1945年11月29日編列航空隊，此後北韓政府從2012年起將該日訂為航空節。

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