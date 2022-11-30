　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

中俄8架軍機進入南韓「防空識別區」　趙立堅：依法有飛越自由

▲▼俄軍出動2架Tu-95戰鬥轟炸機。（資料照／達志影像／美聯社）

▲中俄總共8架軍機，進入南韓防空識別區。圖為Tu-95轟炸機。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

南韓聯合參謀本部30日表示，當天上午5時48分許，2架中國軍機（轟—6型轟炸機）從離於島（中稱蘇岩礁）西北方向126公里空域飛入南韓防空識別區（ADIZ），之後向東飛行，並於6時13分許飛離。此後，在6時44分許，這2架中國軍機再次從浦項市東北方向空域進入ADIZ，之後向北飛行，並於7時7分許飛離。

另外，中午12時18分許，這2架中國軍機和6架俄羅斯軍機（4架圖-95轟炸機、2架蘇-35戰鬥機）從鬱陵島東北方向200公里空域飛入南韓ADIZ，之後向獨島（日本稱竹島）南東方向飛行，並於12時36分許飛離。

韓聯社指出，在中俄軍機飛入南韓ADIZ前，南韓空軍已出動戰機，採取了應對措施。

對此，中國國防部新聞發言人吳謙日前表示，24日起，中俄兩國空軍實施2022年度例行性聯合空中戰略巡航，這是自2019年以來兩國空軍聯合實施的第四次戰略巡航，目的是檢驗提升兩國空軍協作水平，推進兩軍戰略互信和務實合作。此次行動不針對第三方，與當前國際和地區局勢無關。

關於防空識別區，中國外交部發言人趙立堅曾指出，防空識別區不是領空，各國依據國際法享有飛越自由。

►買一組爽喝1禮拜，竹炭水超值下殺

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►氣冷雞滴雞精特價了！1749元買12包　原汁原味無添加

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
每平方公尺有5條蛇！一家5口登「蛇島」...竟一夜慘遭滅門
快訊／魔獸現身輔大！全場嗨爆
世足最辣祭品文！正妹喊話：英格蘭奪冠就「裸體直播24hrs」
第一金確定將發股利　配息率約6成！
身分證拿出來！「中2碼」鮑魚干貝爽吃到飽
蔡英文論文原稿現身！彭文正律師暴走拍桌罵法官「混蛋」提告求償
汪小菲刪大S離婚協議條件「害到自己」！律師苦笑
快訊／江澤民逝世　總統府發聲了
金正恩帶女兒亮相不尋常！「脫北議員」分析：北韓想讓第4代世襲

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

中俄8架軍機進入南韓「防空識別區」　趙立堅：依法有飛越自由

金防部太武操演驗證國軍戰力！　M60A3戰車砲火力強大

莫斯科稱「別無選擇」　僅能取消與美核武裁減談判

路透社：美國考慮供烏克蘭「射程150公里」火箭彈　擾亂俄國後方

時隔4月！美艦再駛入南海　解放軍：跟蹤監視警告驅離

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

柯震東、峮峮街頭夜遊爆曖昧！　經紀人鬆口兩人「真實關係」

用清潔劑+菜瓜布洗菜　她天真回：這樣才乾淨

黃子佼女兒6個月大「存款6位數」　曝金錢教育觀「她想幹嘛就幹嘛」

朴所羅門心疼...帶辛叡恩回家！　金來沅扮殺手臥底遇密室縱火

詹雯婷再唱《Lydia》、《月牙灣 》　巡演出狀況...獨自上台撐全場！

澤巨蜥上桌大口嗑飯喝茶　學生圍觀搶拍「吃播現場」

年輕人最愛+勇奪國際大獎！　Wolf Beer少年狼啤酒掀飲潮

大廟天公爐被怪男埋生雞腿　還噴米酒！民俗專家：降頭

恭喜！45歲海芬升格人母　女兒小名「藏3洋蔥原因」　

中俄8架軍機進入南韓「防空識別區」　趙立堅：依法有飛越自由

金防部太武操演驗證國軍戰力！　M60A3戰車砲火力強大

莫斯科稱「別無選擇」　僅能取消與美核武裁減談判

路透社：美國考慮供烏克蘭「射程150公里」火箭彈　擾亂俄國後方

時隔4月！美艦再駛入南海　解放軍：跟蹤監視警告驅離

中職年度新人王3投爭　味全陳冠偉突圍勝出

嘉義監理所「客運業三級品管制度觀摩會」　響應交安自主管理

陳禹勳奪中繼王感謝當年手套「交易」　赴日旅遊暴雷大王動向？

IEAT與加拿大「安大略省商會」簽訂合作備忘錄　深化台加經貿連結

快訊／魔獸現身UBA　霍華德親臨輔大中美堂全場塞爆

嘉義市微電車駐點領牌 　明年底前免繳號牌費及行照規費

鈺立微供應日本Cannon IoT電腦視覺系統　發展智慧零售無人商店

江澤民逝世　陸委會：任內威脅台灣「釀台海危機」籲中共鑑往知來

嘉義市污水系統第一期竣工　黃敏惠：做就對了！

鈺創持續推創新多元記憶體解決方案　看好車用電子帶來營收貢獻

藍眼小肉球6個月成喜感汪「清純→老油條」　爸嘆：回不去了

軍武熱門新聞

莫斯科稱「別無選擇」　僅能取消與美核武裁減談判

金防部太武操演　M60A3戰車砲火力強大

路透：美考慮供烏射程150公里火箭彈

中俄8架次軍機進入南韓ADIZ　趙立堅：飛越自由

9輛坦克出現國道　押隊軍官傻眼

時隔4月！美艦再駛入南海　解放軍：跟蹤監視警告驅離

中國女間諜色誘我少將　「中共最大滲台祕密組織」揭密

男開車上班　莫名被F-16戰鬥機爆頭

陸大型無人機「翼龍-3」真機首度亮相

黃金船沉沒台灣海峽　撈上岸一場空

紅箭11反坦克導彈正式入役解放軍

海軍玉山級兩棲船塢登陸艦　首次海試畫面曝

矢板明夫：中國侵台3條件　滿足2項就會動武

第一波「7年級軍校生」現在過得如何？

更多熱門

相關新聞

金正恩女兒亮相不尋常！脫北議員：4代世襲

金正恩女兒亮相不尋常！脫北議員：4代世襲

北韓（朝鮮）試射新款洲際彈道飛彈「火星-17型」後，接連於19日、27日兩度在官媒《朝中社》釋出最高領導人金正恩緊牽二女兒金主愛視察試射、與軍方和重官員合影的相片。對此，南韓一名出身自北韓的國會議員分析，此舉凸顯出北韓有意讓第4代子女世襲政權，且4星軍官向金主愛彎腰敬禮相當不尋常。

日同性伴侶無法婚　求償中央遭駁回

日同性伴侶無法婚　求償中央遭駁回

帶領松下電器翻身！前社長中村邦夫逝　享壽83歲

帶領松下電器翻身！前社長中村邦夫逝　享壽83歲

日藝能名校「禁談戀愛」！逼女學生退學　判賠21萬

日藝能名校「禁談戀愛」！逼女學生退學　判賠21萬

即／中俄轟炸機多次進入「韓國航空識別區」

即／中俄轟炸機多次進入「韓國航空識別區」

關鍵字：

ADIZ共機南韓日韓要聞軍武台灣軍武

讀者迴響

熱門新聞

高雄里長落選人外出未歸　陳屍宮廟附近樹下

婆婆喊：好市多蘿蔔糕好吃　媳婦開冰箱嚇傻

快訊／泫雅親口認分手Dawn　7年情斷「以後只是好朋友跟同事」

C羅「上帝之髮」懸案破了！

房間被動過！她裝監視器「驚見公婆1幕」　網逆風反挺

情侶YouTuber美國旅遊「2罪名被抓入獄」！　路邊遭上銬

台積電新人待8個月「分紅爽拿266萬」：沒加過班

起底6億天后闆妹！19歲結婚6年後離婚

江澤民死因曝光！　新華社：白血病合併多臟器功能衰竭

《捍衛戰士》男星驚傳過世！

溫度崩盤！冰雨變天一夜急凍10°C

女模特兒「柬埔寨式道歉50秒」粉絲傻：詭異

好市多買牛肉！她一煮驚：撿到寶　7千人狂讚

當女孩小王？陳晨威澄清絕無介入

戶外脫口罩！室內這規定超怪　醫：也該全面取消

更多

最夯影音

更多
爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓
柯震東、峮峮街頭夜遊爆曖昧！　經紀人鬆口兩人「真實關係」

柯震東、峮峮街頭夜遊爆曖昧！　經紀人鬆口兩人「真實關係」

用清潔劑+菜瓜布洗菜　她天真回：這樣才乾淨

用清潔劑+菜瓜布洗菜　她天真回：這樣才乾淨

黃子佼女兒6個月大「存款6位數」　曝金錢教育觀「她想幹嘛就幹嘛」

黃子佼女兒6個月大「存款6位數」　曝金錢教育觀「她想幹嘛就幹嘛」

朴所羅門心疼...帶辛叡恩回家！　金來沅扮殺手臥底遇密室縱火

朴所羅門心疼...帶辛叡恩回家！　金來沅扮殺手臥底遇密室縱火

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面