中俄8架軍機進入南韓「防空識別區」　趙立堅：依法有飛越自由

▲中俄總共8架軍機，進入南韓防空識別區。圖為Tu-95轟炸機。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

南韓聯合參謀本部30日表示，當天上午5時48分許，2架中國軍機（轟—6型轟炸機）從離於島（中稱蘇岩礁）西北方向126公里空域飛入南韓防空識別區（ADIZ），之後向東飛行，並於6時13分許飛離。此後，在6時44分許，這2架中國軍機再次從浦項市東北方向空域進入ADIZ，之後向北飛行，並於7時7分許飛離。

另外，中午12時18分許，這2架中國軍機和6架俄羅斯軍機（4架圖-95轟炸機、2架蘇-35戰鬥機）從鬱陵島東北方向200公里空域飛入南韓ADIZ，之後向獨島（日本稱竹島）南東方向飛行，並於12時36分許飛離。

韓聯社指出，在中俄軍機飛入南韓ADIZ前，南韓空軍已出動戰機，採取了應對措施。

對此，中國國防部新聞發言人吳謙日前表示，24日起，中俄兩國空軍實施2022年度例行性聯合空中戰略巡航，這是自2019年以來兩國空軍聯合實施的第四次戰略巡航，目的是檢驗提升兩國空軍協作水平，推進兩軍戰略互信和務實合作。此次行動不針對第三方，與當前國際和地區局勢無關。

關於防空識別區，中國外交部發言人趙立堅曾指出，防空識別區不是領空，各國依據國際法享有飛越自由。

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