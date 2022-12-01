大舉徵才！「這一鍋」集團宣布調薪最高7%　年終要發1800萬

▲「這一鍋」宣布集團集體調薪最高7%，年終要發1800萬。（圖／業者提供）



記者游瓊華／台中報導

餐飲業缺工嚴重，這一鍋餐飲集團宣布在12月1日起，全體近千人調薪資，最高7%，而明年2月及7月年度調薪也照常執行，等於三階段加薪政策，也要招募百名以上同仁，無經驗、新鮮人起薪3萬4000元起，配合全品牌未來展店需求，注入更充沛人力。

這一鍋餐飲集團表示，今天起全體同仁，近千名的工作夥伴，逕調薪資最高7%，另有第二波明年2月視績效調薪及第三波明年7月逕調薪資，共三階段的加薪政策，就是要讓同仁感受努力付出必有收穫，並且春節前也會進行考核，預計發放1800萬元的年終獎金，明年更是首度舉辦企業日，由公司全額買單，額外還有每年旅遊補助、身體健康檢查、分潤獎金機制等。

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這一鍋餐飲集團今年8月中開幕的第四品牌「九初」，主打平易近人的麵食館，截止10月底，已為集團挹注近6百萬的業績，看好明年的餐飲市場表現，今年12月將於台中開出第二間門市，明年開出10店，「這一小鍋」則積極尋找商場以外的位置，不排除店面複合式經營模式，預計開出7家門市，預計招募近百名同仁，祭出無經驗、新鮮人起薪34,000元起，提供完善的教育訓練，順暢的升遷管道，週休二日及年年調薪，加上各項同仁福利，爭取更多優秀的餐飲人才加入。