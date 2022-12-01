泰達幣再度現身法拍市場　新北分署封關拍賣...還有保時捷可買

▲行政執行署新北分署將辦2022年封關拍賣會，一次出清保時捷休旅車、鄰近醫院市場的民宅，以及面積逾200坪廠辦等優質好物。（圖／行政執行署新北分署提供）

記者黃哲民／台北報導

行政執行署新北分署訂於本月（12月）6日舉辦「2022年封關拍賣會」，優質好物一次出清，包括法拍市場少見的虛擬幣「泰達幣」近7000顆、1輛車齡12年的白色保時捷休旅車，以及多個商標權、未上市櫃實體股票，還有面積逾200坪的廠辦等9筆房地等待有緣人投標，意者可參閱新北分署官網https://www.pcy.moj.gov.tw/「動產拍賣」、「不動產拍賣」及「不動產通訊投標」專區。

新北分署預定拍賣的6965顆泰達幣，來自新北地檢署偵辦徐姓男子所涉詐欺案查扣的犯罪所得，經檢方囑託提前拍賣變價，是第1次拍賣，設有底價，由出價最高、且達到底價的投標人得標，這批泰達幣目前暫存新北市警局刑警大隊科偵隊的「虛擬冷錢包」，待得標者付清款項後，科偵隊會現場將這批泰達幣移轉到得標人自備帳戶。

今年（2022年）6月間，行政執行署士林分署拍賣1萬顆泰達幣，以總價28.9萬元拍定，泰達幣價格與美元連動，目前每顆泰達幣兌換台幣匯率約30.5元。

▲行政執行署新北分署將辦2022年封關拍賣會，一次出清多項優質好物，圖為面積逾200坪廠辦。（圖／行政執行署新北分署提供）

新北分署預定拍賣的白色保時捷休旅車，型式為CAYENNE DIESEL，排氣量2967cc，車齡12年，查封時車輛外觀、內裝及功能均正常，這次是第2度拍賣，訂有底價但不公開，由出價最高、且達到底價一半的投標人得標，新北分署認為很適合民眾及車商進廠撿便宜。

本次封關拍賣其他待價而沽的優質好物，包括新北市中和區「中正工業大樓」內1間2戶打通、面積達270坪的廠辦，底價6336萬元，拍定後不點交；新北市土城區1戶5樓公寓的4樓住家，鄰近市場與亞東醫院，主建物連同陽台共約33.88坪，現隔成3間雅房出租中，底價1190萬元，拍定後不點交。

▲行政執行署新北分署將辦2022年封關拍賣會，一次出清多項優質好物，圖為鄰近醫院市場的民宅。（圖／行政執行署新北分署提供）

另有蘆洲區1處社區內31個機械停車位，分成31標各自拍賣，底價均為47萬3000元，但限定須為該社區區分所有權人才可投標，而板橋、三重、蘆洲及五股等區的7筆土地，以及5件商標權和多家未上市櫃公司實體股票，則開放大眾投標承買。

新北分署提醒，「2022年封關拍賣會」日期為本月6日，地點在新北分署12樓拍賣室，不動產拍賣是從下午2點30分起現場投標、下午3點截止，通訊投標必須前1天送達新北分署專用郵政信箱，其餘拍賣物件是當天上午10點開始，現場喊價，到場參與者須全程佩戴口罩防疫，也會開放臉書直播供民眾線上觀看。