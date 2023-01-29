新北女超低價賣假包　香奈兒公司「花1380元下標」送鑑定...GG了

▲新北莊姓女子向大陸地區不詳賣家購買香奈仿冒包，放在蝦皮拍賣販賣，獲利9120元遭起訴。（示意圖／翻攝自pakutaso.com）

記者黃宥寧／台北報導

因小失大！新北市莊姓女子與大陸地區不詳賣家合作，以成本1000元購香奈兒仿冒包，放上蝦皮拍賣網站後以1380元售出，訂單完成後則從大陸出貨寄送給買家，莊女售出34個包獲利9120元，香奈兒公司得知賣假包訊息，下標購買送鑑定，發現是仿冒品立刻報警。士林地檢署偵結，依違反商標法將莊女提起公訴。

據起訴指出，瑞士商香奈兒股份有限公司註冊商標圖樣，指定使用在皮包等商品，專用期限至2028年3月31日止。

莊女從2021年10月某日，從淡水住家利用手機在「蝦皮拍賣」網站刊登香奈兒包，價格標示1380元，提供給不特定買家下標購買，香奈兒公司得知疑有仿冒包在蝦皮網站上販售，也下標購買1只香奈兒包，收到貨送鑑定發現是仿冒品，立刻報警。

保安警察第二總隊刑事警察大隊獲報後深入追查，去年4月20日依法前往莊女住家搜索，並在現場扣得2只假香奈兒包。

莊女向檢警一五一十說，她與大陸不詳賣家「合作」，當生意上門，她就會通知對方出貨寄送給買家，1只包成本為1000元新台幣，她則以1380元售出，陸續賣掉34只包獲利9120元。

檢方根據莊女在蝦皮拍賣廣告、交易明細、鑑定報告書、出貨紀錄等，依違反商標法第97條後段之透過網路方式販售仿冒商標商品罪將她起訴，建請法院宣告沒收9120元、2只仿冒包。