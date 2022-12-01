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大陸 大陸焦點 特派現場

13歲弟地鐵車廂踩到「硫酸」滑倒！　跌坐在地褲子被燒穿

▲▼ 踩到硫酸跌倒。（圖／紅星新聞）

▲男孩褲子被燒成大洞。（圖／紅星新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸廣州一名13歲的男孩日前在地鐵車廂內，踩到地上不明液體而滑倒，結果臀部皮膚受到嚴重灼燒。事後調查得知，是一名26歲的男子隨身攜帶強酸性溶液，結果意外發生滲漏。

據通報，13歲的張姓男孩近日傍晚在進入地鐵車廂時，踩到地板上不明液體後滑倒，意外受傷，之後在工作人員協助下，到醫院就診。

涉事照片可見，該名男孩穿的藍色運動褲破損嚴重，左邊臀部和大腿的位置直接破了一個大洞；男孩受傷位置的皮膚發紫，傷勢嚴重。

事發後，廣州地鐵立即啟動事件調查，公安部門介入處理。經初步核查，26歲男子李男隨身攜帶約100毫升強酸性溶液用於首飾加工，在乘車的過程中，溶液意外滲漏至車廂地板。李男發現後，未留在現場看守，也未告知地鐵工作人員便下車自行離開，導致張姓男孩滑倒受傷。

事發後，李男對其攜帶危險物品乘坐地鐵的行為供認不諱。目前，公交警方已依法對李男採取強制措施，案件正在偵辦。

▲▼ 踩到硫酸跌倒。（圖／紅星新聞）

▲警方回執。（圖／紅星新聞）

廣州地鐵公司工作人員表示，正常情況下乘客所攜帶物品都要經過安檢，但有一些市民拒絕安檢的情況下，「也會進行一個手檢或開包檢查。」

據《紅星新聞》報導，一名自稱當事人好友的市民透露，目前廣州地鐵方面已經與當事人取得聯繫，並就賠償事宜進行協商，至於雙方協商的具體情況，他並不知情。

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