寒潮來襲！新疆阿勒泰零下48.6 ℃積雪超1公尺　7工人雪天罹難

▲阿勒泰居民在雪中行走 。（圖／翻攝自秒拍）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸中央氣象台連發3天最高級別寒潮橙色預警，其中新疆阿勒泰11月28日最低氣溫已降至零下48.6 ℃，在當地生活了50多年的居民介紹，差不多20年沒遇到這樣的極端天氣了。日前阿勒泰發生死亡慘劇，7名工人因極端天氣迷路走失，最終不幸遇難。

據《上游新聞》報導，阿勒泰自11月20日以來，當地遭受近10年以來最強區域性寒潮天氣，出現大風、暴雪、降溫等極端天氣。11月28日8時，富蘊縣吐爾洪鄉最低氣溫已降至零下48.6 ℃。

一名在富蘊縣生活超過40年的朱姓居民透露，前兩天下雪，靠近山區的地方雪下得特別大，最深的地方積雪厚度有超過1公尺。

朱男介紹，當地很多地方下雪同時會刮大風，也就是「風吹雪」，一些牧民養的羊若沒有來得及回家或轉場，在戶外很容易被凍死；對當地生活居民來說，大家都已習慣寒冷天氣，也會提前通過天氣預報來瞭解狀況，不建議晚上長時間待在戶外。

阿勒泰近日就發生極端天氣致死的悲劇。據通報，G217線阿布公路K58場站8名工作人員，11月26日因極端災害天氣走失，請求救援。

警方之後迅速組織救援力量，進行搜救工作，11月27日11時10分許，陸續將走失的8名人員找到並立即送往醫院救治，其中，1人生命體徵平穩，7人不幸遇難。