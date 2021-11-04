極端天氣加劇　英氣象局：歐洲每3年將發生1次「50℃熱浪」

▲近年來熱浪發生頻率增加，顯示氣候變遷的嚴峻影響。圖為美國西部山火。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

隨著全球暖化問題持續，「萬年一遇」的極端天氣可能成為常態。英國氣象局（Met Office）發布最新警告，未來歐洲可能每3年就會出現一次約攝氏50度的「路西法熱浪」，若各國未大幅減少溫室氣體排放，至本世紀末（西元2100年）則每年都有會接近50℃的極端熱浪。

綜合《南方記者報》、《國家報》報導，英國氣象局公布的最新分析顯示，隨著氣候變化持續影響天氣，歐洲許多國家可能每3年就會感受到近50℃的氣溫，而2021年夏天是歐洲有紀錄以來最熱的夏季，2021年平均氣溫比1991年到2020年的平均氣溫高出將近攝氏1度。

▲英國氣象局預估，原本「萬年一遇」的50℃熱浪，在未來將會每3年就發生一次，甚至年年都有。圖為加拿大西部熱浪。（圖／路透）

英國氣象局表示，今年8月英格蘭南部出現近50℃的「路西法」（Lucifer）等級熱浪，義大利西西里島也創下歐洲48.8℃的最高溫紀錄，這是雅典1977年高溫紀錄的0.8倍，但如果大自然未遭人類破壞，這在過往是「每1萬年才會發生一次」的罕見現象。

BBC深入探討英國氣象局的研究後得出結論，如果各國無法遵循在第26屆聯合國氣候峰會（COP26）上所承諾的，大幅降低溫室氣體排放，到2100年時則會面臨年年遇到50℃熱浪的極端天氣。

英國氣象局專家斯托特（Peter Stott）表示，危險的氣候變化已經發生，歐洲的48.8℃和加拿大的49.6℃熱浪，其引發的火災影響了農業與人類健康，目前全球平均溫度才上升1℃就已經發生這種災難，未來情況只會變得更糟。世界氣象組織（WMO）負責人塔爾斯（Petteri Taals）也說，隨著氣候進一步變暖，極端天氣事件可能成為新的常態。

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