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鄭州水災奪302命！百年一遇「極端暴洪」連發　回顧全球災難瞬間

▲▼ 中國河南鄭州水災。（圖／翻攝自微博）

▲ 鄭州水災當時街道變成河流，車輛在水中漂浮，地鐵站也被淹沒。（圖／翻攝自微博）

記者陳宛貞／整理報導

中國河南省鄭州市7月降下極端暴雨，恐怖洪災奪走逾300條人命，地鐵站漏水、車廂內水淹及胸的絕望畫面震驚國際。類似景象今年在全球上演，多國爆發百年一遇的大洪水，造成大量人命及財產損失，《ETtoday新聞雲》帶您回顧2021年來各地驚悚暴洪的災難瞬間。

3月　澳洲東部水災

▲▼澳洲洪災。（圖／路透）

▲ 澳洲3月爆發洪災。（圖／路透）

澳洲東部大部分地區3月18日起連日暴雨，降雨持續約一周，導致大規模洪水，淹沒房屋、淹死家畜、切斷交通，迫使逾4萬人逃離家園，造成至少3人死亡，2人失聯。新南威爾斯州首當其衝，降雨量創下120年來最高，部分地區短短一周內雨量逼近1000毫米。澳洲氣象局（BOM）高級氣候學家特雷文（Blair Trewin）指出，新州每隔幾年就會出現逾400毫米的暴雨，不尋常的是此次降雨持續這麼久。

▼ 新州雨量打破百年紀錄。（圖／路透）

▲▼澳洲洪災。（圖／路透）

7月　西歐洪災

西歐多國12至15日間出現創紀錄豪雨，德國、比利時、荷蘭、盧森堡及瑞士等國14日起陸續爆發毀滅性洪災，多座城鎮被毀、建築倒塌，至少20萬戶停電。受災最嚴重的德國死亡人數達到196人，成為1962年來死傷最慘重的天災。比利時有42人死亡，羅馬尼亞2死，義大利及奧地利也各有1人喪命。

▼ 德國埃爾夫特施塔特地層流失，比利時災區隨處可見車輛泡水。（圖／路透）

▲▼德國西部暴雨。（圖／路透）

▲▼西歐洪水，德國埃爾夫特施塔特地層嚴重流失。（圖／路透）

▲▼德國暴雨洪災。（圖／路透）

7月　中國鄭州水災

中國河南省20日下起超大暴雨，鄭州市短短24小時內雨量達到624.1毫米。大水灌進5號線地鐵站，至少14人遇難，受困車廂的乘客奮力抓著鐵柱保命的恐怖畫面在社群媒體上引起廣大關注。根據官方公布的傷亡數字，整起洪災累計造成302人死亡。但有外媒質疑，實際死傷數字可能遠遠超過官方統計，泡水車數量也相當驚人。

▼ 河南鄭州暴雨，京廣路隧道5分鐘淹平。（圖／CFP）

河南鄭州暴雨，京廣路隧道5分鐘淹平。（圖／CFP）

▼ 河南省鄭州市豪雨連連、災情不斷，道路上水淹及胸。（圖／路透）

▲▼ 河南省鄭州市豪雨連連、災情不斷，道路上水淹及胸。（圖／路透社）

8月　土耳其北部洪災

土耳其北部7日起連續一周降下暴雨，黑海沿岸地區爆發洪水，被指為該國史上最嚴重洪災，累計造成81人死亡。卡斯塔莫努省災情最為嚴重，埃濟內河（Ezine）潰堤導致一棟公寓被毀，其他災情包括建築倒塌、橋梁損壞、街道堵塞及電力中斷，多座城市基礎建設嚴重受損。

▼ 多棟建築被毀，搜救人員利用橡皮艇救出受困民眾。（圖／路透）

▲▼ 土耳其北部黑海沿岸地區遭受洪災，至少57人死亡。（圖／路透）

▲▼ 土耳其北部黑海沿岸地區遭受洪災，至少57人死亡。（圖／路透）

8月　颶風艾妲襲美

▲▼紐約,洪災。（圖／路透社）

▲ 空拍可見紐約汪洋一片。（圖／路透社）

颶風艾妲（Ida）29日挾強力風暴登陸美國路易斯安那州，往內陸移動的過程中帶來災難性大風、強降雨及龍捲風，伴隨閃電及洪水，造成至少百萬戶斷電，更在沿岸地區引發致命風暴潮，在美國、委內瑞拉累計奪走115條人命，成為路易斯安那州史上第二致命的颶風，僅次於2005年的卡崔娜。

紐約市因大雨狂灌而進入緊急狀態，史上首度發布暴洪警報，地鐵站出現瀑布、街道變成泳池的驚人畫面在社群媒體上瘋傳，更傳出有鱷魚游上街頭攻擊民眾。

▼ 紐約市地鐵大淹水，紐澤西也災情慘重。（圖／路透社、達志影像）

▲▼颶風艾妲（Ida）餘威驚人，為紐約市地鐵淹水。（圖／路透社）

▲颶風艾妲（Ida）重創紐澤西。（圖／達志影像／美聯社）

10月　印度喀拉拉邦洪災

▲▼印度喀拉拉邦洪災救援情況。（圖／路透）

▲ 印度喀拉拉邦洪災救援情況。（圖／路透）

印度南部沿海的喀拉拉邦15日起連續數日暴雨不斷，河水暴漲沖斷橋樑，導致道路淹沒、車輛泡水、房屋被毀，更在戈德亞姆（Kottayam）山區引發山崩，累計至少35人喪命，逾8000民眾被疏散至184座救濟營避難。

溼地與湖泊曾是喀拉拉邦抵禦洪水的天然屏障，但在都市化過程中迅速消失，因此暴雨引發洪水及山崩災情並不罕見，一世紀以來最嚴重的災害發生在2018年，當時導致百萬人流離失所。

▼ 喀拉拉邦數千居民被迫撤離。（圖／路透）

▲▼印度喀拉拉邦洪災救援情況。（圖／路透）

11月　加拿大卑詩省洪災

▲▼加拿大卑詩省暴雨成災。（圖／路透）

▲ 加拿大卑詩省暴雨成災。（圖／路透）

太平洋熱帶海域的「大氣河流」（Atmospheric River）現象14日開始影響美國西北部及加拿大卑詩省（British Columbia），為卑詩省帶來極端降雨，短短2天灌進一個月雨量，引發500年一遇的大洪水及山崩，交通中斷導致近2萬人受困，地方當局發布緊急狀態。此次洪災導致加拿大4人不幸喪生，還有60萬隻動物死亡，美國則有1人喪命。

▼ 卑詩省被洪水淹沒。（圖／路透）

▲▼加拿大卑詩省洪水造成嚴重災情。（圖／路透）

「暴洪」為何日益頻繁？

▲▼COP26。（圖／路透）

▲ COP26經過2周終於取得共識。（圖／路透）

引發洪水的因素有很多，但氣候變遷引起的地球暖化使極端降雨可能性升高。第26屆聯合國氣候變遷大會（COP26）11月於英國蘇格蘭格拉斯哥舉行，經過長達二周的談判，逾200個與會國達成《格拉斯哥氣候協定》（Glasgow Climate Pact），協議逐步將全球暖化控制在攝氏1.5度以內、淘汰煤炭，並敲定《巴黎氣候協定》未解決的碳市場規則，盼能減緩日益加劇的暖化速度，也同意持續針對協助窮國因應氣候變遷影響進行討論。

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