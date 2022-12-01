林穎孟落選關粉專「原因曝光」　今回歸揭下一步

▲林穎孟回歸。（圖／翻攝自Facebook／林穎孟 台北市議員）

記者曾筠淇／綜合報導

九合一大選落幕，台北第六選區（大安、文山）只有無黨籍的林穎孟未順利連任，她當天發文致歉並表示要「離開」後，27日便關閉粉專。對此，林穎孟其實早在社團解釋原因，如今也重開粉專表示，「我對政治改革的熱情，仍然存在，未來粉專的經營方向，我會用我自己最舒適自在的方式，關心政治事務。」

林穎孟關閉臉書後，讓不少支持者、粉絲相當擔心。事實上，林穎孟早在臉書社團「加油！林穎孟後援會」上表示，她是因為要讓助理放假到12月1日，所以才會暫時關閉粉專，「不要讓太多粉專訊息一直打擾他們休息，放假還又按到跑去看」。

林穎孟今（1）日也果真重開粉專「林穎孟 台北市議員」，並換上一張淺藍色系的新大頭貼，透露「本張為募款海報，12月將會寄出！感謝你的支持與愛護，小孟會繼續加油！」

稍早林穎孟也發文說明來龍去脈，「11月26日我的敗選感言發表後，助理跟我說，能不能放假到12/1再上班？我看著他們沮喪的心情，我說，當然好，大家已經連續2個月沒有好好休假，先放3天好好睡覺休息，等大家回來再收尾。」

林穎孟表示，當天她和助理一起去唱歌，要讓「悲傷的心情留在今天就好」，「這就是粉專關閉3天的起源，我希望助理休假這段期間，不要像以前一樣，在家還在看我的粉專訊息。」

林穎孟文末也不忘感謝支持她的大安、文山鄉親，對於選舉結果，她和團隊已經盡了全力，無愧於心更沒有遺憾，「而大安文山大多數選民不需要我，我當然也不會戀棧。」同時她也說，她對政治改革的熱情依然在，所以未來粉專的經營方向，「我會用我自己最舒服自在的方式，關心政治事務，而我也會持續更新我那戲劇化的政治悲喜劇」。

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