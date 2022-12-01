戶外口罩解禁首日！他見「路上1景象」喊不自然：好像沒穿褲子出門

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戶外口罩解禁首日！他見「路上大家都戴著」：好像沒穿褲子出門

▲▼今日中北部、宜花受東北季風增強影響，越晚溫度越下降，天氣,行人,路人,疫情,口罩,斑馬線,過馬路,人潮,解封,防疫,人流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲戶外口罩解禁，仍有許多民眾戴口罩。（示意圖／記者李毓康攝）

記者楊晏琳／綜合報導

今天是戶外口罩令解除第一日，睽違500多天首度在外不必戴口罩。ICU醫師陳志金分享心得，直言「不太習慣」，因路上的人都還是戴著口罩，只有自己沒戴，「感覺好像是沒穿褲子出門。」

奇美醫院重症加護醫學部醫師陳志金表示，今日看到路上的人都仍戴著口罩，還有些擔心自己是否記錯時間，也直呼只有自己沒戴，好像沒穿褲子出門一樣不自然，「只有在四下無人的時候，才把口罩脫下，拿在手上，看到有人走過來，還是不自覺地戴上了。」

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▲▼口罩 解禁 室外還是有人帶口罩。（圖／記者屠惠剛攝）

戶外口罩解禁，仍有許多民眾戴口罩。（示意圖／記者屠惠剛攝）

底下網友也紛紛留言，早就已經習慣戴口罩了，就算開放也還是會戴，「戶外還是習慣會戴口罩，因為騎機車會冷可以保暖」、「反正我本來一出門坐公車都會戴，有沒有開放沒差」、「通勤上班還是戴好戴滿」、「疫情前就都有戴口罩的習慣了，所以比較沒什麼感覺」、「還是戴好戴滿」、「戴口罩的習慣維持將近3年，現在大家反而需要適應不戴口罩呢！」

也有人心有戚戚焉，「今早出門理所當然的沒戴了，覺得有種自由解放的舒暢感，但是路上遇到的人都還是有戴⋯所以，阿金醫師的心境我懂。」

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