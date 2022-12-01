亞契王子正面照曝光！　「紅捲髮配無辜小眼」超像老爸哈利

▲亞契王子正面照首度曝光。（圖／翻攝自推特，下同）



記者張方瑀／綜合報導

英國哈利王子與夫人梅根（Meghan Markle）在2019年生下長子亞契（Archie），但除了剛出生時在襁褓中的模樣，還有一張全家福的側臉照外，亞契王子幾乎沒在螢光幕前出現過。結果梅根日前和友人視訊時，亞契首次正面曝光，紅色的捲髮和配上一雙無辜的眼睛，像極了父親哈利。

根據《紐約郵報》報導，梅根11月30日和前民主黨全國委員會（DNC）主席唐納（Donna Brazile）、家庭諮詢機構Full Circle Strategies創辦人艾迪（Jotaka Eaddy）進行視訊通話的畫面在推特曝光，而畫面中梅根正抱著3歲的亞契，模樣相當可愛。

▲哈利和梅根拍攝全家福。（圖／翻攝自IG／alexilubomirski）



可以看到亞契有一頭紅色的捲髮，無辜的眼神和稍微噘起的小嘴，像極了哈利王子。相較於1歲的妹妹莉莉貝（Lilibet）曾對外公開生日紀念照，亞契除了剛出生仍在襁褓中的模樣，還有一張全家福的側臉照外，幾乎沒有正面曝光過。

就在亞契正面照首度曝光的當天，威廉王子與凱特王妃正巧剛抵達波士頓，展開為期三天的訪問，這也是兩人睽違8年再次出訪美國。威廉與凱特將於2日參加「為地球奮鬥獎」頒獎典禮，正巧也在波士頓的美國總統拜登（Joe Biden）也會和兩人會晤，但細節尚未確定。

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