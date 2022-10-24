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哈利梅根恐遭拔頭銜！王室專家曝查爾斯為保名聲「無情」一面

▲▼哈利梅根夫婦與卡蜜拉出席英國女王國葬時表情相當凝重。（圖／路透）

▲哈利梅根若繼續爆料王室，恐遭查爾斯拔除頭銜。（圖／路透）

實習記者林郁婷／綜合報導

英國國王查爾斯三世（King Charles）已登基6星期，卻遲遲沒有冊封哈利王子和梅根的子女頭銜，王室專家妮可（Katie Nicholl）指出，查爾斯有著無情的一面，若是哈利王子和梅根繼續攻擊王室名聲，不排除拒絕封他們子女名號，甚至連兩人的頭銜也可能被拔掉。

根據《美麗佳人》（Marie Claire）報導，查爾斯如今登上王位，照理來說，哈利王子和梅根的兒女亞契、莉莉貝，都有權獲得王子公主的封號，但目前都還沒有消息。妮可就指出，要是哈利和梅根繼續攻擊，以任何方式玷污王室，可能會激發查爾斯「無情」的一面，不僅不會給哈利子女頭銜，甚至連哈利梅根的頭銜可能也不保。妮可強調，查爾斯是有底線，他要的是信任和尊重，絕不會坐視他最重視的家人或王室名聲遭到玷污，甚至被毀掉。

據了解，哈利豪砸4000萬英鎊（約新台幣14億元）製作爆料式回憶錄，目前已大致完成，進入最後潤色階段，據傳其中聚焦和查爾斯之間的父子關係，將於年底前在串流平台網飛（Netflix）播出。當然，哈利夫婦簽下天價回憶錄和紀錄片合約時，根本沒料到，女王會在9月8日辭世，盛傳查爾斯即位後，兩人忙著修改大爆料式回憶錄和紀錄片的內容。

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