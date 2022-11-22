竊盜剋星再發威　竊盜通緝犯行竊當場被逮

▲台南市警永康分局大橋派出所警員劉耿銘，休假發現追蹤許久的簡姓竊盜通緝犯，並目睹簡嫌進入大賣場行竊，會同支援警力將其查獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

有「竊盗剋星」之稱的台南市警永康分局大橋派出所警員劉耿銘，21日下午休假外出時，瞥見追蹤許久的簡姓竊盜通緝犯，自台南市仁德區一路跟隨至東區裕農路前，並目睹簡嫌進入大賣場行竊，待支援警力到場後當場緝獲，依法送辦，讓簡嫌一時之間啞口無言。

永康分局大橋派出所警員劉耿銘，21日休假外出時，瞥見一名男子，形似追查多日的30餘歲簡姓竊盗通緝犯，在上前查看，確定犯嫌使用的車輛與樣貌無誤後，考量隻身上前有其危險性，且若無法一舉成擒，恐打草驚蛇，故自奇美博物館一路尾隨簡嫌至東區裕農路，見該簡嫌進入一家知名賣場，不到5分鐘即欲離開；此時支援警力適時趕抵到場，共同趨前盤查，確認該名男子為11月10日橋頭地檢署所發布之竊盜通緝犯無誤，現場執行附帶搜索，在簡嫌的手提袋內發現20多條知名品牌牙膏，價值4300餘元。

永康分局大橋派出所所長王棋賝表示，警員劉耿銘係2015年行政警察特考班，在畢業從警5年期間，查獲各類案件近千件，偵辦經驗豐富，擁有過目不忘及調閱監視器的好眼力，曾破獲逾年、甚或3年前舊案，同時擁有調閱監視器的技能，因而破獲或發揮為民服務之優良事蹟甚多。劉員在2022年9月間，即成功在監視器最後畫面地點週遭，成功尋獲智能障礙走失女子，獲選台南市警察局當月好人好事事蹟。

永康分局長甘炎民表示，劉員平時勤務相當認真，感謝劉員除惡務盡的個性，休假時間積極查獲罪犯，並能兼顧自己的人身安全，展現現代警察打擊犯罪的專業與積極熱誠，獲得民眾與商家的讚賞與認同；另再次呼籲心存歹念、做壞事的人，千萬不要心存僥倖，「歹路不可行！」，勿以惡小而為之，為惡者終會受到處罰。