　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

竊盜剋星再發威　竊盜通緝犯行竊當場被逮

▲台南市警永康分局大橋派出所警員劉耿銘，休假發現追蹤許久的簡姓竊盜通緝犯，並目睹簡嫌進入大賣場行竊，會同支援警力將其查獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警永康分局大橋派出所警員劉耿銘，休假發現追蹤許久的簡姓竊盜通緝犯，並目睹簡嫌進入大賣場行竊，會同支援警力將其查獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

有「竊盗剋星」之稱的台南市警永康分局大橋派出所警員劉耿銘，21日下午休假外出時，瞥見追蹤許久的簡姓竊盜通緝犯，自台南市仁德區一路跟隨至東區裕農路前，並目睹簡嫌進入大賣場行竊，待支援警力到場後當場緝獲，依法送辦，讓簡嫌一時之間啞口無言。

▲台南市警永康分局大橋派出所警員劉耿銘，休假發現追蹤許久的簡姓竊盜通緝犯，並目睹簡嫌進入大賣場行竊，會同支援警力將其查獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局大橋派出所警員劉耿銘，21日休假外出時，瞥見一名男子，形似追查多日的30餘歲簡姓竊盗通緝犯，在上前查看，確定犯嫌使用的車輛與樣貌無誤後，考量隻身上前有其危險性，且若無法一舉成擒，恐打草驚蛇，故自奇美博物館一路尾隨簡嫌至東區裕農路，見該簡嫌進入一家知名賣場，不到5分鐘即欲離開；此時支援警力適時趕抵到場，共同趨前盤查，確認該名男子為11月10日橋頭地檢署所發布之竊盜通緝犯無誤，現場執行附帶搜索，在簡嫌的手提袋內發現20多條知名品牌牙膏，價值4300餘元。

▲台南市警永康分局大橋派出所警員劉耿銘，休假發現追蹤許久的簡姓竊盜通緝犯，並目睹簡嫌進入大賣場行竊，會同支援警力將其查獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局大橋派出所所長王棋賝表示，警員劉耿銘係2015年行政警察特考班，在畢業從警5年期間，查獲各類案件近千件，偵辦經驗豐富，擁有過目不忘及調閱監視器的好眼力，曾破獲逾年、甚或3年前舊案，同時擁有調閱監視器的技能，因而破獲或發揮為民服務之優良事蹟甚多。劉員在2022年9月間，即成功在監視器最後畫面地點週遭，成功尋獲智能障礙走失女子，獲選台南市警察局當月好人好事事蹟。

▲台南市警永康分局大橋派出所警員劉耿銘，休假發現追蹤許久的簡姓竊盜通緝犯，並目睹簡嫌進入大賣場行竊，會同支援警力將其查獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局長甘炎民表示，劉員平時勤務相當認真，感謝劉員除惡務盡的個性，休假時間積極查獲罪犯，並能兼顧自己的人身安全，展現現代警察打擊犯罪的專業與積極熱誠，獲得民眾與商家的讚賞與認同；另再次呼籲心存歹念、做壞事的人，千萬不要心存僥倖，「歹路不可行！」，勿以惡小而為之，為惡者終會受到處罰。

►Dr. Wu熱銷保養品打6折，不囤嗎？輕鬆養出水嫩肌

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
獨／育達回來了！　兩年內「二度更改校名」原因曝光
大S聲明「暗藏玄機」！她神解析背後含意：公關一把好手
起底大S幕後超強律師！　離婚官司神布局
大S忍10年傷痛「快溺斃死去」！　她揭汪小菲罪狀：公開會上頭
快訊／國1三重段「3車追撞」！　車流回堵2km
汪小菲剋星出手了！　葛斯齊開戰「揭發黑幕」：往生我照樣公開
汪小菲封鎖大S！　嗆「你要是真愛我」：在北京待待都能死是嗎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

竊盜剋星再發威　竊盜通緝犯行竊當場被逮

蹭完魔獸蹭股神？　張善政競總批「他」愛蹭又不做功課！

桃園消防局大型倉儲搶救演練　強化自衛消防編組運作

這男人太狠了！陳其邁車掃悠哉吃冰　秀「纖細美手」粉絲瘋狂

推動新北雙語國際城！市議員候選人提這7步驟打造完整雙語環境

第五屆「美麗基隆」獲獎作品出爐　林右昌：重新愛上這座城市

選情激烈！湧入6千群眾力挺　蔡英文5度南下彰化催票

韓國瑜台南快閃　拜託鄉親力挺姚正玉

候選人看板被塗黑+獠牙　無聊塗鴉男開罰5,000元

屏東榮民總醫院開業首日　門診服務502人次+急診就醫21人次

張蘭暗指大S劈腿..還砲轟徐媽老狐狸　再酸「汪小菲買的車都光頭在開」

小黃駕駛嗆騎士不能騎中間　警察當場打臉：誰說的？

抗議天王柯賜海逝世　陳屍廂型車享壽66歲

藝術家製石棺藏零食！　埋地下1萬年後才可開

周湯豪羞曝女粉Bra「一件比一件大」XD　讚比莉姐很會扭：我超級驕傲

百隻羊集體順時針繞圈　連續12天詭異不停打轉

造勢晚會「被于美人搶救」　王世堅：選戰最溫暖一句話

問敲哪顆球？爸故意唱反調　聽不滿意答案...兒氣到崩潰

抗議天王柯賜海逝世　陳屍北投區某公園車內

柯賜海晚年淒涼「以車為家」　死因曝...胞姊庭後鞠躬致謝

竊盜剋星再發威　竊盜通緝犯行竊當場被逮

蹭完魔獸蹭股神？　張善政競總批「他」愛蹭又不做功課！

桃園消防局大型倉儲搶救演練　強化自衛消防編組運作

這男人太狠了！陳其邁車掃悠哉吃冰　秀「纖細美手」粉絲瘋狂

推動新北雙語國際城！市議員候選人提這7步驟打造完整雙語環境

第五屆「美麗基隆」獲獎作品出爐　林右昌：重新愛上這座城市

選情激烈！湧入6千群眾力挺　蔡英文5度南下彰化催票

韓國瑜台南快閃　拜託鄉親力挺姚正玉

候選人看板被塗黑+獠牙　無聊塗鴉男開罰5,000元

屏東榮民總醫院開業首日　門診服務502人次+急診就醫21人次

俄軍騙「會回來」丟包受傷同袍　赫爾松之役內幕揭：所有人都跑了

獨／育達回來了！兩年內「二度更改校名」　只為了「這個原因」

「18K白K金鑽石項鍊」現砍1.5萬！好市多黑五第2波優惠價曝光

正妹女星參選三重里長！被封「兒童界蔡依林」　還有3藝人也都從政

屏東1年12起電動機車火警　兩大起火原因曝！消防局給建議

都空空的！？游淑慧看陳時中沒主見　鄭運鵬沒政見

「選舉選到失去人性是最大悲哀」　她也聲援王世堅：真漢子的表現

iPhone 15外觀將有新設計？爆料：採用鈦金屬、弧形邊框

大S聲明「暗藏玄機」！她神解析背後含意：公關一把好手　2.6萬人讚爆

台積電跌5元至476　指數跌近70點失守14400

梳毛碰觸到「神祕G點」　汪銷魂臉狂抖腳：繼續～

地方熱門新聞

陳其邁秀「纖細美手」粉絲全瘋狂

張善政競總批「蹭運鵬」又不做功課

推動新北雙語國際城！市議員候選人提這7步驟打造完整雙語環境

6千群眾挺　蔡英文5度南下彰化催票

誤判掛未繫安全帶開出罰單國道警說話了…

韓國瑜拜託鄉親力挺姚正玉

候選人看板被塗黑+獠牙　男開罰5千

屏東榮總開業首日　門診服務502人次

連江縣長選戰　桃園曹姓宗親力挺曹爾元

竊盜通緝犯行竊當場被逮

南消辦理候選人競選總部救災規劃

2022桃園市議員選舉131人參選　力拚63席次

美麗基隆獲獎作品出爐　林右昌：重新愛上這座城市

新住民就業大步走開創企業新活力

更多熱門

相關新聞

高雄男紅燈右轉慘了！被通緝+偷電纜+藏毒品

高雄男紅燈右轉慘了！被通緝+偷電纜+藏毒品

高雄市一名63歲的蘇姓男子騎機車紅燈右轉被警方盤查，警方發現他的腳踏位置有多捆電線，詢問他之後才發現這捆電線竟然來自日前馬卡道路一家輪胎工廠大火，雖然他辯稱以為沒人要，但還是涉嫌偷竊，另外警方也發現他是一名傷害罪通緝犯。

桃園男缺錢買毒偷遍雙北！咖啡廳行竊「還打包雞肉」

桃園男缺錢買毒偷遍雙北！咖啡廳行竊「還打包雞肉」

永康警破獲3年前住宅竊盜案

永康警破獲3年前住宅竊盜案

外送餐點剛到就失竊！竟是慣犯在旁埋伏

外送餐點剛到就失竊！竟是慣犯在旁埋伏

高雄摩鐵狂轟32槍現場曝　關鍵詐騙女神秘消失

高雄摩鐵狂轟32槍現場曝　關鍵詐騙女神秘消失

關鍵字：

竊盜剋星通緝犯行竊

讀者迴響

熱門新聞

年營業額3億品牌無預警倒閉！老闆捲款落跑

汪小菲深夜爆走「狂開地圖炮」！

台YouTuber爆抄襲！英國本尊：難過

妻輕生亡　警解鎖手機！夫意外解開謎

驚悚畫面曝！台64重機高速撞未開燈轎車　騎士慘死

汪小菲控小S濫用史蒂諾斯　是管制處方藥

越愛你越愛管你　12星座男最愛管「這些」

大S經紀人發聲！控汪小菲「如婚內外遇的事實」

暴跌10°C全台有雨　濕冷3天回冬

專櫃品牌爆倒閉　消費者：剛買3千

訊給媽「今天不回家吃晚餐」　男大生墜樓亡

汪400萬帳單曝光大S豪宅開銷　驚！百萬年薪只夠付管理+水電費

私人車位被停1天！他叫堆高機丟入河

汪小菲不爽電費　台灣電價衝熱搜

年收6億「天后闆娘」2女兒房間曝光！

更多

最夯影音

更多
張蘭暗指大S劈腿..還砲轟徐媽老狐狸　再酸「汪小菲買的車都光頭在開」

張蘭暗指大S劈腿..還砲轟徐媽老狐狸　再酸「汪小菲買的車都光頭在開」
小黃駕駛嗆騎士不能騎中間　警察當場打臉：誰說的？

小黃駕駛嗆騎士不能騎中間　警察當場打臉：誰說的？

抗議天王柯賜海逝世　陳屍廂型車享壽66歲

抗議天王柯賜海逝世　陳屍廂型車享壽66歲

藝術家製石棺藏零食！　埋地下1萬年後才可開

藝術家製石棺藏零食！　埋地下1萬年後才可開

周湯豪羞曝女粉Bra「一件比一件大」XD　讚比莉姐很會扭：我超級驕傲

周湯豪羞曝女粉Bra「一件比一件大」XD　讚比莉姐很會扭：我超級驕傲

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面