正妹轉播世足「曖昧喘息」45秒　神祕男一句話害慘她

記者黃翊婷／綜合報導

中國21歲女主播小思接下抖音世界盃北京區主持人的工作，但有網友發現，她在日前德國對日本的比賽播報中，突然發出神祕的曖昧喘息，還有一名男性低聲說出「太緊了，換個方向」等露骨字眼。這段45秒的影片在網路上流傳開來，掀起中國網友熱議。

▲小思是抖音世界盃北京區主持人。（圖／翻攝自抖音／小思，下同。）

有網友在推特PO出一段世界盃足球賽的影片，只見在正常的解說聲音之下，竟然還有一些細微的呻吟、喘息聲，就在轉播員說出「把久保換下來」這句話的同時，又有另一名男子低聲說道「太緊了，換個方向」。

▲小思外貌出眾。

這段45秒的影片在網路上瘋傳，中國球迷質疑小思是否在轉播比賽的過程中，偷偷與人發生性行為，又忘了關閉麥克風，才會出現這樣的狀況，「幕後玩得挺嗨」、「妳火了妹子，為了上解說真捨得付出啊」、「妳為什麼解說還帶喘息」、「播出事故了」、「下半場聲音更大」。

不過，面對球迷及網友的質疑，小思本人並未回應，事後還貼出世界盃女主播的工作Vlog。抖音方面則表示，該場賽事因為直播的工作人員較多，出現雜音影響用戶的觀看體驗，他們深感抱歉。

▼小思事後上傳工作Vlog，但遭到網友留言嘲諷。