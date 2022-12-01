YT界廣末涼子來了！　警邀「金魚腦」化身俏女警...留意身體隱私

記者白珈陽／台中報導

私密影像流出案件層出不窮，近年亦有網紅小玉AI換臉事件，受害者聲淚俱下的恐懼、傷痛仍歷歷在目，台中市警局特別邀請網紅「金魚腦」化身甜美女警，拍攝防治性私密影像外流廣告，藉由3段不同故事劇情，教導民眾常見的誘騙私密照犯罪手法。

▲金魚腦協助台中市警局拍攝防治性私密影像外流廣告。（圖／台中市警局提供）

烏拉圭混血YouTuber「金魚腦」，頻道內容主要講述旅遊及環保減塑，甜美外型曾讓網友PO上PTT發問「金魚腦算台灣YouTuber前幾正的吧？」，不少網友回應「自然不做作」、「真的很正」，因金魚腦留有一頭俏麗短髮，加上精緻的五官，也有人說「好像廣末涼子！」

據衛福部統計數據分析，2022年1至7月「成人性私密影像案件」被害人女性占74％、男性22％，散布者難以確認的比率高達68％，其次為熟人所為如前任或現任伴侶占15％；面對私密影像外流，僅有39%受害者願意報案，至於不願報案有三大原因，「顧慮社會觀感不佳」、「擔憂無協助管道孤立無援」及「懼怕私密照無法下架」，使得加害者更恣意妄為。

台中市警局邀請網紅「金魚腦」拍攝防治性私密影像外流廣告「金魚惱什麼」，「金魚腦」說，她周遭友人有相同的被害經驗，因此對這次題材特別有感觸，希望能藉由自己一份心力，向大眾宣導身體隱私權的重要，受害人並應適時尋求協助，毋須再獨自擔心受怕。

▲金魚腦說，周遭友人有相同的被害經驗，對這次題材特別有感觸。（圖／台中市警局提供）

中市警局婦幼隊長高嘉陽表示，在高度依賴網路的時代應保持警覺，除注意網路使用安全、保護自身隱私，並應多吸收、關注婦幼安全宣導資訊，瞭解新興犯罪手法避免上當。很多時候，在性私密影像外流的報導留言處仍可見到「求上車」、「跪求網址」，甚至許多檢討被害者的言論，這一切對被害人而言都是二度傷害。

高嘉陽強調，「不點閱、不下載、不分享」就是對被害者最好的幫助，唯有多數人開始正視行為的嚴重性，社會風氣才有可能因此改善，任何人都有權利不擔驚受怕地活在這個世上。