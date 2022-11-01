簽資安備忘錄與調查局合作防駭打詐　台新金創國內金融機構先例

▲調查局與台新金控簽署「國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄MOU」，調查局長王俊力（左四）與台新金控董事長吳東亮（右四）等人合影 。（圖／調查局提供）

記者黃哲民／台北報導

調查局今與台新金控簽署「國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄MOU」，這是國內金融機構首度以備忘錄方式，和調查局合作對抗電腦犯罪與駭客攻擊，藉由密集與充分的經驗交流及教育訓練分享，並暢通雙邊通報應變管道，目的是加強資安防護能力，保護金融資訊不受外力盜取或破壞。

簽署儀式今由調查局長王俊力和台新金控董事長吳東亮共同主持，調查局主任秘書兼資安長吳富梅，偕台北市調查處長孫承一等多位主管，與台新金控相關業務人員觀禮。

▲調查局局長王俊力（左）與台新金控董事長吳東亮（右）在簽署儀式握手合作維護資安 。（圖／調查局提供）

王俊力表示，和台新金控簽署國內第1個金融機構資通安全合作備忘錄，是建構國內資安聯防機制、提升資安防護能力的重要里程碑，尤其金融機構向來都是易遭駭客鎖定攻擊的主要目標，攻擊模式也日趨組織化與系統化。

王俊力指出，調查局分析近年偵辦的電腦犯罪與網路駭侵案件，發現APT(Advanced Persistent Threat, 進階持續性威脅)駭客集團，常針對國家關鍵基礎設施與金融業者等高價值目標，發動社交工程郵件等攻擊，還有詐騙集團假冒金融業者寄送釣魚簡訊，企圖套取民眾的金融帳密。

王俊力強調，總統蔡英文提出「資安即國安」、必須建立安全可信賴的智慧國家，因此透過合作備忘錄與金融機構建立聯防機制，平時分享情資、推動演練，一旦出現資安事件，及時橫向通報應變、公私部門共同調查，迅速釐清脈絡、追緝幕後駭客集團。

調查局日前也與中鋼公司簽署類似的MOU，共同維護資通安全與營業秘密。調查局資通安全處表示，包括台鐵、高鐵、桃園機場等國家重要基礎設施，都跟調查局簽署資安聯防MOU，平時密集交流案例與經驗，推動教育訓練，分享近期有哪些惡意程式流竄、協助檢視資安架構有無漏洞，畢竟駭客攻擊技術突飛猛進，所有資安架構都無法百分百保證萬無一失，多一次檢查就多一層保障。

資通處表示，平時不會進駐人員或設備到簽署MOU的機構，若發生資安威脅與資安攻擊事件接獲報案，資通處與調查局資安工作站會依法調查，及時進駐蒐證，從電腦登錄檔與IP位址追溯源頭，揪出駭客來源與身分。

資通處指出，私人機構尤其是股票上市櫃公司，若遇到駭客攻擊遭受損失，往往會顧慮影響公司形象、股價或客戶信任而不願報案求助，錯失追查的黃金時機，透過MOU機制可以建立互信、充分合作，降低隱匿不報的犯罪黑數，但不代表簽署MOU就可以省錢不做資安，民間資安公司著重保護客戶資料，駭客攻擊與網路詐騙仍應由國家司法調查。