高雄「運動城市」產業升級品牌行銷　產官學體跨界論壇登場

▲高雄「運動產業升級實驗論壇」在正修科大登場。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

隨著生活型態改變、都市機能升級，民眾對於運動的需求也逐步改變，高雄市政府因應發展運動城市的政策，希望整合都市計畫，通過多項運動設施建設，開始推動跨界整合，來自產官學體各界菁英今（30）日在正修科技大學舉辦「運動產業升級實驗論壇」，從體育設計、品牌、行銷、青創等面向進行探討，思考高雄運動城市品牌戰略，串聯運動場館、商品、活動、行銷，以產業鏈共同推動的方式，打造獨一無二的高雄運動城市品牌價值。

▲高雄運動發展局局長侯尊堯在「運動產業升級實驗論壇」致詞。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

這次論壇邀請到8位各領域的優秀講者，包含知名運動品牌DA VILLAGE的創辦人許明翰、高雄世運LOGO設計的林宏澤教授等，講題囊括了運動產業的創業心得、運動商品的開發歷程、國家賽事與職業賽事視覺設計的創意發想，還有賽事規劃與周邊附加價值的分享，其中唯一一位女性講者是精誠Brand Studio的品牌顧問林郁凌，以運動科技的在地應用與創新為題，分享資訊業界的資源，思考不同面向的拓展模式，為運動產業帶進一股「數位轉型」的風潮，加速跨界串聯的執行效益。

高雄市政府運動發展局局長侯尊堯表示，運動發展局除了推動運動中心政策外，也管理了將近70處的運動場館，如國家體育場、澄清湖棒球場、甫完工啟用的楠梓足球場、已經委外管理的陽明網球中心等，其中澄清湖棒球場，搭配了捷運黃線通過以及職棒第6隊的進駐契機，在10月份都市計畫審議委員會通過了運動休閒園區的布局，未來可以期待澄清湖棒球場的轉型。

▲高雄「運動產業升級實驗論壇」邀請各界菁英交換意見。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

侯尊堯指出，在硬體設備不斷提升的同時，發現過往推動運動政策時，光是著重賽事辦理現場跟培訓選手場地，對運動產業的串接是不足的，且賽事資訊不夠開放、培訓資源永遠貧乏等問題，間接影響運動產業的長遠發展，因此推動產業跨界整合，延伸運動產業觸角，擴大運動群眾，才能真正去推動運動品牌的永續經營。

運動行銷一詞在高雄較為陌生，為了讓在地運動產業更進一步了解行銷與視覺的運用，承辦今年2022高雄龍舟賽等活動的鮮奇樂整合行銷公司總監趙思行，以「如何規劃體育活動賽事及提升周邊附加價值」為題進行分享，希望能帶動在地行銷、設計與運動領域，共同激盪更多創意。

除了論壇以外，現場也媒合了設計團隊與運動選手的「共創工作營」，由6組團隊共同進行運動商品的設計，每組各由一位設計師搭配一個專項選手，進行概念發想與討論，共同創作具有設計風格並符合運動人士的商品，預計也將在論壇結束後發布，未來也將與DA VILLAGE聯名上架販售。