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「室內脫口罩」張上淳估最慢春節後　下波疫情單日不會超過4萬

▲▼行政院首席防疫顧問張上淳。（圖／記者洪巧藍攝）

▲行政院首席防疫顧問張上淳。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

明天開始室外可免戴口罩，但網路有部分意見認為已經可以全面解禁。行政院首席防疫顧問張上淳今（30）日強調，口罩鬆綁有階段性處理的必要，至於室內口罩解禁則是明年春節後再執行最安全，但也可以觀察室外不戴口罩期間，若沒有預期的嚴重，或許可以早一點逐步開放。國內疫情於下周可能達到低點，張上淳也提到，指揮中心推估谷底之後可能還有上升，但是下一波波峰會比前兩波要低，單日病例最高不會超過4萬。

12/1起取消室外空間、室外場所應全程佩戴口罩規定，室內則應維持戴口罩，惟符合6大條件時得免戴。不過，毒物專家招名威認為應「全面解禁」；台北市立聯合醫醫院忠孝院區消化內科主治醫師陳昶宇認為，應全面取消戴口罩，讓民眾自主決定防疫。

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張上淳今日出席疾管署世界愛滋日點燈活動，會後被問及口罩是否應全面解禁，他表示，指揮中心一路走來都是穩健、階段性處理，看對疫情的影響來決定。

張上淳指出，現在進入秋冬季，有許多感染科醫師提醒，很多其他病毒在過去兩三年沒有流行，所以今年可能會比較大規模流行起來，很多呼吸道病毒和新冠一時也無法區分，當大量這樣個案出現，一方面可能會有擁擠到醫療機構，造成額外負擔，認為用階段性處理，避免突然、大量各無種病毒流行，也會影響醫療照護。

這樣一來是否得等過完秋冬、農曆春節過完才可能室內口罩解禁？張上淳表示，就防疫立場來說，這樣最安心最安全，當然也是可以一路看室外大家都不戴，造成多大影響，如果影響不大，加上持續監測新冠與其他病毒狀況，沒有當初擔心那麼嚴重，或許可以早一點逐步開放。

針對後續疫情趨勢，張上淳分析，根據指揮中心的推估，到了谷底之後會有一段時間上升，可能因素包含境外變種病毒，因為回國者帶入，在社區造成一波流行。但即使疫情上升，波鋒會比前兩次都低，單日病例最多大概在4萬以下，但確實狀況，還要看解封之後的自我防護狀況。

至於新冠何時從第五類法傳降類，張上淳說，目前還沒有正式討論，不過，之後越來越往流感化模式趨近，可能下階段考量不是所有個案都通報，只要掌握重症病人與高風險族群。

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