　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

1天3瓶酒！他「膀胱脹到破掉」問1句　醫撂狠話：另請高明

有男子長期酗酒，導致肝硬化甚至膀胱破掉。（示意圖／翻攝自pexels）

▲有男子長期酗酒，導致肝硬化甚至膀胱破掉。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

長期飲酒過量，對身體健康影響很大。曾有一名長年酗酒的50多歲男子，每天醒來就是喝酒，一天可以喝2、3瓶威士忌或紅酒，喝到後來肝硬化，甚至整個膀胱破掉，沒想到某次手術後，竟然沒有學乖，還想繼續喝酒，問了一句話讓醫師傻眼。

泌尿科醫師邱鴻傑在《醫師好辣》節目分享，男子從早上醒來就開始找街坊鄰居喝酒，一直喝到晚上，而且因為肝硬化導致凝血功能差，造成間質性膀胱炎，某次手術結束後，對方詢問：「我覺得恢復得還不錯，回去之後可不可以喝喝小酒？」讓他無言以對。

[廣告]請繼續往下閱讀...

男子手術完回家還想喝酒。（圖／翻攝自醫師好辣YouTube）

▲邱鴻傑表示，男子手術完回家還想喝酒。（圖／翻攝自醫師好辣YouTube）

邱鴻傑知道，男子不可能只是小酌，因此拒絕對方，並加強過去的回憶：「你去年某一次喝到膀胱又出血，出血之後變成一個血塊，把膀胱的尿道口整個脹滿，整個膀胱脹到破掉」，破掉後還要做修補，當時男子在急診室痛得哇哇叫，最後他撂下狠話：「如果你還因為是喝酒而造成這樣的問題，我就只好請你去找其他醫師了」。

據了解，間質性膀胱炎又稱「膀胱疼痛症候群」，女性發生的機率比男性高，症狀包括頻尿、急尿、膀胱疼痛、排尿困難、疼痛等，有研究指出，患者活得比洗腎病人還痛苦。目前沒有完全治癒的方法，不過醫師會就病患的身體狀況調整治療方式。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

一包只要11元►東風極柔「150抽」衛生紙快來搶原價$1399　限時↘$799

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力　讓愛貓愛犬健康好靈活　限時↘$399

延伸閱讀
12／1室外口罩令解禁　唐綺陽直呼「不習慣」秒點1關鍵：真不認得了
冒用表哥姓名「離家出走23年」　他酒駕意外和父母重逢
4女住透天廁所被裝針孔！她怒喊：對面新鄰居嫌疑重大

►萬元有找！沖繩自由行4天3夜太划算　衝一波爽爽玩

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
快訊／館長指涉入槍擊案　民進黨回應了
緋聞女友曹雅雯爆秘婚7年　許富凱認了「嚇一跳」
快訊／今年GDP下修至3.06％！　CPI上漲2.94％
要變天了！小心中風、心血管疾病　10大徵兆快送醫
大酸蔣萬安「掰不出東西」　王世堅：我當「蔣師」比「柯學家」輕
誰適合接行政院長？　王世堅推「他」有聖光：一出大家會服從
玩家身分曝光！運彩世足抱走440萬　勝利方程式有眉角
快訊／台9線夫妻開車自撞！　1死1重傷

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

鬥牛「啪」一聲前韌帶撕裂　男子膝蓋熱腫醫竟抽出3管「桑葚汁」

「班班吃石斑」卡卡　石斑魚加工費時「連日加班」仍供貨不及

9個月已2293人車禍死亡「目標恐破功」　交長：拚比去年低

比性專區關鍵！爆乳田慎節勝選「真正原因」曝光：不是低俗色情

1天3瓶酒！他「膀胱脹到破掉」問1句　醫撂狠話：另請高明

玩家身分曝光！運彩世足抱走440萬　勝利方程式眉角看這裡

元旦連假恐塞爆！高公局祭7疏運措施　「每天0~5時國道免收費」

台北變深蹲市！網傳1張「縣市別名圖」酸炸：免搭機就到夏威夷

拍完《華根》最可怕後遺症！　圤智雨爆台灣AV內幕：不是美夢

公婆狂求「想幫媳婦坐月子」　2天卻只送1次便當！結局讓她記恨7年

吳宗憲見孫子超音波：GG好大！　虧汪小菲隔空開戰「比綜藝好看」

晴天霹靂！聽今天要洗澡　小白狗愣瞪眼「玩具掉了」

天使貓吃藥不用主人餵❤️　毛掌撥入嘴一口吞超勇敢

橘貓一躺涼墊「整組癱軟」　瞪大眼翻肚解鎖新睡姿

上海示威市民槓警對峙　北京大學生也掀抗議潮

用清潔劑+菜瓜布洗菜　她天真回：這樣才乾淨

最怕看醫生！阿公喊「過來～」乖毛孩勇敢走進診間...原因感人

戲精女友演被外星人綁架　淡定男友憋笑看她搞怪！

黑道盯場、女優生活複雜 導演揭台灣AV產業祕辛！

軟Q汪花式下腰舔阿公下巴 浮誇撒嬌媽傻：我才是主人

鬥牛「啪」一聲前韌帶撕裂　男子膝蓋熱腫醫竟抽出3管「桑葚汁」

「班班吃石斑」卡卡　石斑魚加工費時「連日加班」仍供貨不及

9個月已2293人車禍死亡「目標恐破功」　交長：拚比去年低

比性專區關鍵！爆乳田慎節勝選「真正原因」曝光：不是低俗色情

1天3瓶酒！他「膀胱脹到破掉」問1句　醫撂狠話：另請高明

玩家身分曝光！運彩世足抱走440萬　勝利方程式眉角看這裡

元旦連假恐塞爆！高公局祭7疏運措施　「每天0~5時國道免收費」

台北變深蹲市！網傳1張「縣市別名圖」酸炸：免搭機就到夏威夷

拍完《華根》最可怕後遺症！　圤智雨爆台灣AV內幕：不是美夢

公婆狂求「想幫媳婦坐月子」　2天卻只送1次便當！結局讓她記恨7年

海芬2年前喊話小鬼「願意當你媽媽」　女兒生日有巧合…她親解答

男友背房貸沒錢！她體諒「登記結婚就好」　準婆婆卻逼：幫你妹買房

品冠開唱倒數狂操肌　搶先合體「2超大咖嘉賓」！　

變身捍衛戰士！屏東飛行學校體驗空中旅行　專業教練帶飛親手駕駛

男星深夜告白20次「我愛你」　龍千玉一聽激動淚崩了！

達頓兄弟最憤世電影《有你就是家》　「坎城常勝軍」揭開社會殘酷真實

鬥牛「啪」一聲前韌帶撕裂　男子膝蓋熱腫醫竟抽出3管「桑葚汁」

館長指涉入槍擊案　民進黨重申非事實：嚴肅看待治安與黑道事件

跟風爆乳田慎節！　網紅鳳梨喊17字「不含頭」名字參選嘉義市議員

「班班吃石斑」卡卡　石斑魚加工費時「連日加班」仍供貨不及

生活熱門新聞

最毒蔬菜出爐！　吃火鍋「最後煮它別喝湯」

擠下木瓜！　連2年「最毒水果」是它

他9900元玩世足運彩　豪贏440萬元

柯文哲卸任後12／26回台大醫院報到！院長曝職務安排

選前幫忙指揮交通　當選馬上消失

C羅吃20年菜單　網紅1天就受不了

館長爆「民進黨後面就是黑道」　點名他怒噴

辣妹捷運「激凸散步」！雙球貼扶手翹起蜜臀

魔獸降臨台中！場外赫見法拉利限量超跑

強冷空氣今晚到　轉雨降10℃探13度

唐寶寶事件重創！永和炸物店確定「頂讓了」

必娶！值得「被寵愛一輩子」4星座女友

沈慧虹謝票！鍵盤柯南揪1幕　網笑：別再鞭屍

快訊／冷空氣南下中　首波大降溫來了

更多熱門

相關新聞

朋友慫恿買1張！男子首次買彩券竟爽中464萬元

朋友慫恿買1張！男子首次買彩券竟爽中464萬元

太幸運！美國一位男子表示，他都告訴身邊的人，買彩券是浪費錢的行為，而隨著威力球的頭獎金額在11月創下新高，他的朋友慫恿他應該買一張試手氣，沒想到他因此中了15萬美元（約新台幣464萬元）。

「唐寶寶事件」永和炸物店將頂讓：老闆身心受創

「唐寶寶事件」永和炸物店將頂讓：老闆身心受創

選手村社宅「下雨屋內濕一片」！東西泡水房東不賠

選手村社宅「下雨屋內濕一片」！東西泡水房東不賠

這部位最毒！8類蔬果清洗方式大公開

這部位最毒！8類蔬果清洗方式大公開

最毒蔬菜出爐！　吃火鍋「最後煮它別喝湯」

最毒蔬菜出爐！　吃火鍋「最後煮它別喝湯」

關鍵字：

周刊王邱鴻傑醫師好辣

讀者迴響

熱門新聞

最毒蔬菜出爐！　吃火鍋「最後煮它別喝湯」

柯震東爆曖昧峮峮「時間點成愛苗線索」！

高雄「這個里」3個月內又要重選里長

魔獸IG關注「台灣高顏值女星」！

「蔡依林恩師」張勝豐驚吐：要離開人世間

快訊／海裕芬生了！

好市多「神水」女神徐若瑄也動心

高嘉瑜語出驚人：我很快會死在這個戰場上！

直擊峮峮、柯震東街頭夜遊！

擠下木瓜！　連2年「最毒水果」是它

他9900元玩世足運彩　豪贏440萬元

柯文哲卸任後12／26回台大醫院報到！院長曝職務安排

玄彬傳沒陪孫藝真生產　公司澄清

央視狂刪畫面　球迷沒戴口罩秒變空景

選前幫忙指揮交通　當選馬上消失

更多

最夯影音

更多
吳宗憲見孫子超音波：GG好大！　虧汪小菲隔空開戰「比綜藝好看」

吳宗憲見孫子超音波：GG好大！　虧汪小菲隔空開戰「比綜藝好看」
晴天霹靂！聽今天要洗澡　小白狗愣瞪眼「玩具掉了」

晴天霹靂！聽今天要洗澡　小白狗愣瞪眼「玩具掉了」

天使貓吃藥不用主人餵❤️　毛掌撥入嘴一口吞超勇敢

天使貓吃藥不用主人餵❤️　毛掌撥入嘴一口吞超勇敢

橘貓一躺涼墊「整組癱軟」　瞪大眼翻肚解鎖新睡姿

橘貓一躺涼墊「整組癱軟」　瞪大眼翻肚解鎖新睡姿

上海示威市民槓警對峙　北京大學生也掀抗議潮

上海示威市民槓警對峙　北京大學生也掀抗議潮

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面