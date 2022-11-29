1天3瓶酒！他「膀胱脹到破掉」問1句　醫撂狠話：另請高明

▲有男子長期酗酒，導致肝硬化甚至膀胱破掉。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

長期飲酒過量，對身體健康影響很大。曾有一名長年酗酒的50多歲男子，每天醒來就是喝酒，一天可以喝2、3瓶威士忌或紅酒，喝到後來肝硬化，甚至整個膀胱破掉，沒想到某次手術後，竟然沒有學乖，還想繼續喝酒，問了一句話讓醫師傻眼。

泌尿科醫師邱鴻傑在《醫師好辣》節目分享，男子從早上醒來就開始找街坊鄰居喝酒，一直喝到晚上，而且因為肝硬化導致凝血功能差，造成間質性膀胱炎，某次手術結束後，對方詢問：「我覺得恢復得還不錯，回去之後可不可以喝喝小酒？」讓他無言以對。

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▲邱鴻傑表示，男子手術完回家還想喝酒。（圖／翻攝自醫師好辣YouTube）

邱鴻傑知道，男子不可能只是小酌，因此拒絕對方，並加強過去的回憶：「你去年某一次喝到膀胱又出血，出血之後變成一個血塊，把膀胱的尿道口整個脹滿，整個膀胱脹到破掉」，破掉後還要做修補，當時男子在急診室痛得哇哇叫，最後他撂下狠話：「如果你還因為是喝酒而造成這樣的問題，我就只好請你去找其他醫師了」。

據了解，間質性膀胱炎又稱「膀胱疼痛症候群」，女性發生的機率比男性高，症狀包括頻尿、急尿、膀胱疼痛、排尿困難、疼痛等，有研究指出，患者活得比洗腎病人還痛苦。目前沒有完全治癒的方法，不過醫師會就病患的身體狀況調整治療方式。

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