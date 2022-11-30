確診者不得投票涉違憲？監委申請調查　薛瑞元：與中選會合作面對

▲衛福部長薛瑞元。（圖／資料照／記者陳煥丞攝）

記者嚴云岑／台北報導

中選會不開放11月21日起通報確診新冠肺炎的民眾參與九合一大選及18歲公民權覆議案投，挨批違憲，監察委員紀惠容、葉大華今（30）日申請自動調查。衛福部長薛瑞元回應，以前大法官釋憲談過確診者不能出門，這點應該有所依據，監察院應該是調查不得出門就不能投票，是否有抵觸人權問題，衛福部與中選會會密切合作面對監察院調查。

監察院說，針對尚未解除隔離的新冠肺炎確診者，仍應依傳染病防治法等規定，不得進入投票所投票，此恐影響確診者的投票權與投票率，甚至影響18歲公民權修憲投票數，紀惠容、葉大華對這些問題甚表關切，爰申請自動調查。

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紀惠容、葉大華指出，立法院於111年3月通過「18歲公民權」的憲法修正案，我國將首次舉行憲法修正案公民複決投票，若須通過複決，依法應取得有效同意票之半數，即高達965萬票，中選會所訂的選務防疫規範，將使得確診者無法出門投票，我國目前並無不在籍投票制度，此限制是否將影響修憲案之通過等疑義，均有深入調查瞭解的必要。

衛福部長薛瑞元下午出席頒獎典禮，會前接受堵訪時，被問及監察院調查確診者不得投票違憲與選後抓戰犯等問題。薛瑞元回應，戰犯不是由自己認定，對於職務去留「我怎麼會有想法？」

至於監察院調查，薛瑞元表示，「這分兩方面」，衛福部規定確診者不能出門應該於法有據，「以前大法官釋憲也談過這個事情」，但確診者不能出門所以不能投票，就屬中選會職權範圍，此點應該也是監察院調查目標，衛福部會與中選會密切合作面對中選會調查。