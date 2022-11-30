魔獸今晚現身輔大！女大生上午就來排隊「人龍綿延逾百公尺」

記者許敏溶／台北報導

NBA球星魔獸霍華德來台後熱潮不斷，不少球迷都希望一賭魔獸風采，今（30日）在輔仁大學舉辦的UBA大專籃球聯賽，霍華德預計今晚將出席輔大對上僑光科大的比賽，今上午十時，就有輔大的女學生排隊，排隊人龍綿延超過一百公尺，女學生除了幫輔大加油，也希望一睹霍華德真面目，更直言魔獸很大咖，能看到本人很驚訝也很興奮。

▲魔獸今晚現身輔大，不少球迷今天一早就排隊，人龍超過一百公尺。（圖／輔大提供）

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近日全台掀起魔獸熱潮，魔獸霍華德的一舉一動都備受關注，昨天桃園永豐雲豹更宣布，雲豹全隊成員與魔獸，今天晚上將現身輔仁大學觀看UBA，力挺大專院校籃球賽事，霍華德將會在輔大中美堂為球員加油。

魔獸霍華德將到輔大消息傳出後，讓不少輔大學生興奮難耐，不少輔大的女學生上午十點就來排隊，排隊人龍更綿延超過一百公尺，輔大女學生表示，主要是為了幫輔大校隊加油，但是魔獸能來輔大也很驚訝與興奮，因為魔獸很大咖。

輔大則指出，進場看UBA並不用門票，也不會清場，但在比較靠近球場的啦啦隊區，僅有150個座位，不少學生或民眾為了能近距離一睹球員或魔獸風采，會排隊等待啦啦隊區的座位，所以有不少學生來排隊。

▲▼魔獸今晚現身輔大，校方也為雲豹全隊成員準備小禮物當伴手禮。（圖／輔大提供）

為了迎接永豐雲豹全隊成員與魔獸，輔大表示，除了安排醫學院一樓當作雲豹球員休息區之外，校方也為每一位球員準備由輔大事業處產學資源整合中心提供的小禮物當伴手禮，包括「一粒麥」致贈益生菌、鳳梨酥、神父啤酒、輔大男籃帽T及輔仁羊、輔仁熊玩偶，希望球員們會喜歡。