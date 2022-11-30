　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

魔獸今晚現身輔大！女大生上午就來排隊「人龍綿延逾百公尺」

記者許敏溶／台北報導

NBA球星魔獸霍華德來台後熱潮不斷，不少球迷都希望一賭魔獸風采，今（30日）在輔仁大學舉辦的UBA大專籃球聯賽，霍華德預計今晚將出席輔大對上僑光科大的比賽，今上午十時，就有輔大的女學生排隊，排隊人龍綿延超過一百公尺，女學生除了幫輔大加油，也希望一睹霍華德真面目，更直言魔獸很大咖，能看到本人很驚訝也很興奮。

▲▼魔獸今晚現身輔大，不少女球迷今天一早就排隊，人龍超過一百公尺，校方也準備小禮物。（圖／輔大提供）

▲魔獸今晚現身輔大，不少球迷今天一早就排隊，人龍超過一百公尺。（圖／輔大提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

近日全台掀起魔獸熱潮，魔獸霍華德的一舉一動都備受關注，昨天桃園永豐雲豹更宣布，雲豹全隊成員與魔獸，今天晚上將現身輔仁大學觀看UBA，力挺大專院校籃球賽事，霍華德將會在輔大中美堂為球員加油。

魔獸霍華德將到輔大消息傳出後，讓不少輔大學生興奮難耐，不少輔大的女學生上午十點就來排隊，排隊人龍更綿延超過一百公尺，輔大女學生表示，主要是為了幫輔大校隊加油，但是魔獸能來輔大也很驚訝與興奮，因為魔獸很大咖。

輔大則指出，進場看UBA並不用門票，也不會清場，但在比較靠近球場的啦啦隊區，僅有150個座位，不少學生或民眾為了能近距離一睹球員或魔獸風采，會排隊等待啦啦隊區的座位，所以有不少學生來排隊。

▲▼魔獸今晚現身輔大，不少女球迷今天一早就排隊，人龍超過一百公尺，校方也準備小禮物。（圖／輔大提供）

▲▼魔獸今晚現身輔大，校方也為雲豹全隊成員準備小禮物當伴手禮。（圖／輔大提供）

▲▼魔獸今晚現身輔大，不少女球迷今天一早就排隊，人龍超過一百公尺，校方也準備小禮物。（圖／輔大提供）

為了迎接永豐雲豹全隊成員與魔獸，輔大表示，除了安排醫學院一樓當作雲豹球員休息區之外，校方也為每一位球員準備由輔大事業處產學資源整合中心提供的小禮物當伴手禮，包括「一粒麥」致贈益生菌、鳳梨酥、神父啤酒、輔大男籃帽T及輔仁羊、輔仁熊玩偶，希望球員們會喜歡。

►氣冷雞滴雞精特價了！1749元買12包　原汁原味無添加

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
快訊／陳其邁接代理黨主席　曝3任務：謙虛面對「輸了就是輸了」
口罩禁令鬆綁　北市教育局發文各校「校慶園遊會」不可邊走邊吃
蘋果公布年度最佳App！　這款手遊最夯
快訊／民進黨組「2022大選檢討小組」　有意願的找他報名
快訊／長榮波音777滑出跑道！　「卡白雪中」畫面曝光
立委補選王鴻薇、徐巧芯表態不參加！　國民黨不辦初選直接徵召
倪暄前男友控她出軌陳晨威！　還要討60萬元賠償
70輛藍寶堅尼衝上阿里山！　遊客驚嘆：見識到有錢大爺生活

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

口罩禁令鬆綁　北市教育局發文各校「校慶園遊會」不可邊走邊吃

味全龍美日籍教練到大溪高中　傳授打跑守絕技

確診者不得投票涉違憲？監委申請調查　薛瑞元：與中選會合作面對

轟走小叔一家5口！公公要求媳婦離職「做1件事」　她超狂反擊

莫德納BA.5疫苗211萬劑「全數到貨」　至今僅接種20.8萬劑

70輛藍寶堅尼上阿里山！壯觀景象曝...遊客：見識到有錢大爺生活

快訊／首波強冷空氣開炸雨彈！北北基宜「4縣市大雨特報」

搭華航吃米其林綠星餐！「純淨蔬食」明起上線　吃美食也能顧環保

快訊／今增37死！本土+17668「僅比上周少1.0%」

元旦3天連假手刀搶票！高鐵加開114班列車　12／2開搶

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

柯震東、峮峮街頭夜遊爆曖昧！　經紀人鬆口兩人「真實關係」

用清潔劑+菜瓜布洗菜　她天真回：這樣才乾淨

詹雯婷再唱《Lydia》、《月牙灣 》　巡演出狀況...獨自上台撐全場！

朴所羅門心疼...帶辛叡恩回家！　金來沅扮殺手臥底遇密室縱火

澤巨蜥上桌大口嗑飯喝茶　學生圍觀搶拍「吃播現場」

黃子佼女兒6個月大「存款6位數」　曝金錢教育觀「她想幹嘛就幹嘛」

大廟天公爐被怪男埋生雞腿　還噴米酒！民俗專家：降頭

年輕人最愛+勇奪國際大獎！　Wolf Beer少年狼啤酒掀飲潮

恭喜！45歲海芬升格人母　女兒小名「藏3洋蔥原因」　

口罩禁令鬆綁　北市教育局發文各校「校慶園遊會」不可邊走邊吃

味全龍美日籍教練到大溪高中　傳授打跑守絕技

確診者不得投票涉違憲？監委申請調查　薛瑞元：與中選會合作面對

轟走小叔一家5口！公公要求媳婦離職「做1件事」　她超狂反擊

莫德納BA.5疫苗211萬劑「全數到貨」　至今僅接種20.8萬劑

70輛藍寶堅尼上阿里山！壯觀景象曝...遊客：見識到有錢大爺生活

快訊／首波強冷空氣開炸雨彈！北北基宜「4縣市大雨特報」

搭華航吃米其林綠星餐！「純淨蔬食」明起上線　吃美食也能顧環保

快訊／今增37死！本土+17668「僅比上周少1.0%」

元旦3天連假手刀搶票！高鐵加開114班列車　12／2開搶

微型電動二輪車掛牌才能上路　警監環聯合加強稽查！

南投學校旁大王椰子枯葉擊落電纜...變電箱爆炸！女騎士驚叫連連

溫朗東：高虹安可能「出境潛逃」直接逃去中國　競辦回應了

北市3大耶誕季來了！逾70處燈飾還有抽獎　「耶誕村市集」12／9開跑

快訊／接代理黨主席　陳其邁曝3任務：謙虛面對「輸了就是輸了」

金防部太武操演驗證國軍戰力！　M60A3戰車砲火力強大

嘉義縣世界愛滋日　15-34歲感染者佔59%為首要族群

微型電動二輪車到點掛牌　屏東監理站發出屏東第一牌

四寶爸歌手公開約會嫩妹！　被抓包急喊：有報備老婆了

公務員成黑社會上門狂揍男屋主　學步童搖晃上前阻止...影片看哭網友

用嘴巴幫男友…女大生「摳喉嚨」卡硬塊崩潰：好像得癌症！醫笑了

生活熱門新聞

婆婆喊：好市多蘿蔔糕好吃　媳婦開冰箱嚇傻

戶外脫口罩！室內這規定超怪　醫：也該全面取消

女模特兒「柬埔寨式道歉50秒」粉絲傻：詭異

溫度崩盤！冰雨變天一夜急凍10°C

即／抗癌天使湯佩姿病逝！得年24歲

好市多買牛肉！她一煮驚：撿到寶　7千人狂讚

車行裝手機架要100元！大學生留負評嗆態度差

沈慧虹謝票！鍵盤柯南揪1幕　網笑：別再鞭屍

最毒蔬菜出爐！　吃火鍋「最後煮它別喝湯」

高顏值情侶等捷運！他「往腳下一看」震驚：好浪漫

日本神人再曝預言　這黨派2024大選贏面仍大

到日本爽買！刷台灣信用卡「掉陷阱題」多噴錢

選前幫忙指揮交通　當選馬上消失

熬夜恐怖下場！　媽驚：給我兒子看

更多熱門

相關新聞

被魔獸IG關注！鄉民女神還原現場狀況

被魔獸IG關注！鄉民女神還原現場狀況

NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）來台加盟T1聯盟桃園雲豹隊，前天（28日）出席時尚活動後，被發現IG悄悄追蹤出席同場活動的台灣氣質女星吳卓源（Julia），消息引發外界關注。對此，女方隔天出席活動時，也親自還原現場狀況，笑說雙方「其實沒聊什麼」。

陳建州：台灣是速成文化社會

陳建州：台灣是速成文化社會

捕手劉秉傑攻守俱佳　輔大輕取美和

捕手劉秉傑攻守俱佳　輔大輕取美和

明晚魔獸現身輔大！中美堂亮麗出場

明晚魔獸現身輔大！中美堂亮麗出場

訂製紫色西裝　霍華德出席時尚盛會

訂製紫色西裝　霍華德出席時尚盛會

關鍵字：

魔獸輔大UBA

讀者迴響

熱門新聞

高雄里長落選人外出未歸　陳屍宮廟附近樹下

婆婆喊：好市多蘿蔔糕好吃　媳婦開冰箱嚇傻

C羅「上帝之髮」懸案破了！

情侶YouTuber美國旅遊「2罪名被抓入獄」！　路邊遭上銬

起底6億天后闆妹！19歲結婚6年後離婚

台積電新人待8個月「分紅爽拿266萬」：沒加過班

《捍衛戰士》男星驚傳過世！

戶外脫口罩！室內這規定超怪　醫：也該全面取消

女模特兒「柬埔寨式道歉50秒」粉絲傻：詭異

溫度崩盤！冰雨變天一夜急凍10°C

房間被動過！她裝監視器「驚見公婆1幕」　網逆風反挺

不堪長期家暴折磨　妻子雙刀殺死熟睡夫

再嫁秦昊7年爆婚變！伊能靜發聲：先關心自己

即／抗癌天使湯佩姿病逝！得年24歲

好市多買牛肉！她一煮驚：撿到寶　7千人狂讚

更多

最夯影音

更多
爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓
柯震東、峮峮街頭夜遊爆曖昧！　經紀人鬆口兩人「真實關係」

柯震東、峮峮街頭夜遊爆曖昧！　經紀人鬆口兩人「真實關係」

用清潔劑+菜瓜布洗菜　她天真回：這樣才乾淨

用清潔劑+菜瓜布洗菜　她天真回：這樣才乾淨

詹雯婷再唱《Lydia》、《月牙灣 》　巡演出狀況...獨自上台撐全場！

詹雯婷再唱《Lydia》、《月牙灣 》　巡演出狀況...獨自上台撐全場！

朴所羅門心疼...帶辛叡恩回家！　金來沅扮殺手臥底遇密室縱火

朴所羅門心疼...帶辛叡恩回家！　金來沅扮殺手臥底遇密室縱火

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面