「接觸確診者仍沒事」醫護10年沒感冒！過來人驚：1狀況要注意





▲原PO免疫力超好，已經10年沒有感冒了。（示意圖／記者趙于婷攝）

記者施怡妏／綜合報導

2022年即將邁入最後一個月，疫情肆虐2年多的時間，近來漸漸趨緩，我國也將在12/1起取消戶外戴口罩規定，一名醫療人員表示，新冠病毒傳染力驚人，身邊不少人都確診，身為醫療人員的他，至今都沒有被傳染，而且已經10年沒有感冒了，很久沒有感受到發燒、咳嗽的不舒服，對此，有網友驚呼「要注意！」

原PO在《mobile01》論壇發文，「有人10年以上了都沒感冒嗎？」自己是個醫療人員，平常會接觸確診的患者，雖然這波疫情的傳染力很高，但一定有不少人始終都沒有被傳染，而他就是這一群人，「即使沒有這波疫情，以往門診也常常看感冒的病人」。

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他回想工作的這10年，似乎都沒有感冒過，「那種發燒、倦怠、全身痠痛、咳嗽喉嚨痛、打噴嚏流鼻水，我知道那不好受，但真的好久沒有體會了」，也好奇問「有人也是好多年都沒有感冒了嗎？」

▲這一波疫情肆虐，原PO接觸許多病患仍沒被傳染。（示意圖／記者陳俊宏攝）

貼文一出，有網友點頭，「我有印象應該將近10年了，就算有感冒症狀的感覺出現，睡一覺起來就沒了，很久沒有請病假」、「超過二十年沒感冒跟流感過，新冠病毒也不會中耶，全家中光光，唯我不中」、「我十年沒感冒，但敗給疫情，同事防疫破口，上個月被傳染」、「我大約三十年沒因為感冒看過醫生，自己有個習慣，只要身體覺得累就會泡澡，泡澡完就直接睡一覺 」。

也有網友提醒，通常很久沒有生病的人，一旦生病都是重感冒，「十年以上沒感冒也太厲害了，但萬一不小心感冒好像都會較嚴重」、「這是免疫負債Immunity debt的作用，身體太久沒有接觸這些病毒，對病毒的免疫能力會下降，所以更要打疫苗，尤其是傷害力強的流感」、「10年沒感冒呀，會不會中一次就GG，表示超級病毒出現」、「免疫力特別強，通常流感都沒在管的，但是大約幾年就會有一次比較嚴重的感冒」。

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