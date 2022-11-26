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確診投票秒噴200萬！必看「7大QA」防破財　有症狀走專用通道

▲▼投票,投票箱,民間機構,選舉,選票,監票（圖／記者周宸亘攝）

▲今天是投票日，搞懂最新防疫規定，以免破財。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者楊晏琳、李佳蓉／整理報導

九合一選舉今（26）日登場，不過指揮中心呼籲，自11／21起通報確診的民眾不得離開隔離處所，意即不能出門投票，違者最高可罰200萬元。至於確診者的同住家人，以及有症狀但快篩陰性，或是確診隔離完5天仍快篩陽性者能否投票，《東森新媒體ETtoday》統整7大QA，一定要看以防破財。

Q1：從哪一天確診就無法出門投票？確診天數怎麼算？

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A：根據現行確診「5＋n」隔離制度推算，11／21開始至今日，快篩陽性被判定為確診者即面臨無法投票情況。指揮中心推估，依目前疫情情況並扣除20歲以下沒有投票權民眾來看，應有5～7萬人受影響無法投票。

Q2：若發現有確診者出現在投票所，可以現場檢舉嗎？

A：指揮中心說明，不會在投開票所受理違反隔離規定的檢舉，避免現場檢舉影響投票秩序。若要檢舉確診者違規投票，要找地方衛生單位，事後會再調查足跡與相關隔離天數是否違反規定。

Q3：快篩陽性沒通報，可以出門投票嗎？

A：指揮官王必勝坦言，在未完成確診程序前視同還沒確診，因此很難約束。他呼籲，民眾有症狀且快篩陽性，「強力希望、也建議不要去投票」，避免將疾病傳染給別人。

▲▼投票,投票箱,民間機構,選舉,選票,監票（圖／記者周宸亘攝）

▲依規定，確診者須於隔離處所隔離，不得外出投票。（示意圖／記者周宸亘攝）

Q4：有呼吸道症狀或發燒但快篩都陰性，可以去投票嗎？

A：中選會在各投開票所設有防疫專用通道及蓋選票的遮屏，提供給現場有發燒或呼吸道症狀民眾使用，但不是提供給新冠確診者使用。

Q5：確診者的同住家人可以出門投票嗎？

A：如果無症狀，且有2日內快篩陰性結果即可外出。

Q6：確診隔離完5天後快篩仍陽性，可以出門投票嗎？

A：王必勝表示，隔離5天後，不論篩陰篩陽都可以出門，篩陽只是加強自主健康管理。而自主健康管理期間均可外出，不以快篩結果為限制，但須全程戴口罩。

Q7：確診跑出門投票，違規會怎麼罰？

A：通報確診仍外出投票者，最高可依法開罰新台幣20萬～200萬元。衛福部長薛瑞元指出，領選票和確診皆有紀錄，因此事後追查相對容易，「跑都跑不掉。」

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