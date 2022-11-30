裝手機架要100元！大學生留負評嗆態度差　車行老闆氣炸：十早八干

▲大學生到車行想裝手機架，聽到對方要收工本費，氣得留下負面評價。（示意圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

幫忙裝設汽機車的設備，收錢難道有錯嗎？一名車行業者先前碰到顧客自備手機架，來店裡請他幫忙裝設，於是開口告知「工本費100元」，沒想到對方氣炸給負評，還在網路上口出惡言，讓他氣得痛罵「沒有必要義務性幫你」，更是說出「十元早餐八元豆干（註：以前的冷笑話，組起來以後可以得到一個『幹』字）」。

如今這名業者又在臉書社團「爆廢公社」張貼學生的評論，指控顧客給他一星評價，原因是沒有免費安裝手機架。依據評論內容，學生指控車行，只是裝設手機架，還要收費100元，「我車sym牽到你們那換了還要收我錢，我一個手機架也才多少。有夠扯，態度有夠差。」

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學生後續補充，他原先的手機架到其他車行安裝，都不必付工錢，朋友到其他間車行裝置，也一樣是免費服務，畢竟只是「兩隻（支）扳手轉一下、裝上去再轉回去的事，你也要收一百，你自己不覺得很坑嗎？看你們蠻大間的應該蠻不錯才想進去給你們服務，下次不可能會去了。」

▼車行遭留負評，氣得出面回應。點圖可放大。（圖／翻攝臉書／爆廢公社）



學生的負面評價曝光，業者也不甘示弱回應，「我不是你媽，沒有必要義務性幫你！其他家車行不收工資，我管不著。」業者說明，既然只是兩支扳手轉一下、裝上去再轉回來的事，為何不要自己買工具回去安裝，「我十元早餐八元豆干，我絕對不會說是苗栗XX大學的。」

業者表示，使用者付費相當正常，就因為他開口說了100元工本費，就被指控態度差，「所以現在五顆星評論都要用免費來換了嗎」，先前就已經有人因為裝手機架不願付錢，而鬧上新聞版面，希望這些大學生不要再來鬧，「你去海底撈吃飯要付服務費，那我幫你裝手機架要不要付工資？」

不少網友看完這名學生想蹭免費的心態，不禁留言痛批，「遇到連一百都沒有的客人，用嘴巴裝最厲害」、「叫他回來，東西幫他拆下來讓他自己裝」、「工錢100不是公道價嗎」、「沒在看新聞嗎？前幾年才發生，也是大學生！是我們現在的教育失敗了，還是現在大學生變笨了？」

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